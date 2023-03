Tijuana, BC. La División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sancionó a tres empresas de ese país por violaciones a las leyes laborales y las obligó a restituir poco más de un millón y medio de dólares en salarios que adeudaban a casi un centenar de trabajadores mexicanos, muchos de los cuales eran llevados desde Tijuana para desempeñarse en plantas de California.

Las tres compañías que incurrieron en irregularidades son Providien Injection Molding Inc, que fabrica dispositivos y componentes médicos, así como Freig Carrillo Forwarding Inc y ACV Logistics Inc, las cuales ofrecen servicios de logística y transporte de mercancía.

En un comunicado, el consulado de México en San Diego, California, detalló que en el caso de la primera firma, la dependencia estadunidense recuperó 465 mil 993 dólares en favor de 44 mexicanos.

De esa cantidad, 217 mil 402 dólares corresponden a salarios atrasados por horas extras, más 232 mil 996 dólares en daños para los afectados, además de 15 mil 594 adicionales en salarios mínimos adeudados por el empleador a 13 personas. También se aplicó a Providien una multa de 25 mil 935 dólares, por “la naturaleza deliberada” de sus violaciones a la ley.

El consulado refirió que los técnicos perjudicados viajaban desde la planta en Tijuana para desempeñar sus funciones, en promedio 45 horas a la semana, en las instalaciones de Carlsbad, en San Diego, 83 kilómetros al norte de la frontera.

Expuso que durante los 16 meses que laboraron en Carlsbad, Providien Injection Molding (subsidiaria de Carlisle Companies Inc, en Scottsdale, Arizona) pagaba a los trabajadores un salario semanal fijo en pesos mexicanos, sin lo correspondiente a horas extras, además de que clasificó incorrectamente a muchos como aprendices, con lo que se violaron normas federales.

En otro boletín informativo que se difundió el pasado 20 de marzo, la División de Horas y Salarios estadunidense dio a conocer los casos de otras dos empresas en las cuales se otorgaban salarios de 2.43 y 3.24 dólares por hora, lo que calificó de “intolerable”.

Dichas cantidades son equivalentes al precio de una botella de agua en el vecino país, mientras el salario mínimo actual por hora en California es de 15.50 dólares; en 2022 era de 14 y en 2021, de 13 dólares.

Las compañías investigadas y encontradas responsables de explotación laboral usaban filiales nacionales para depositar los sueldos de sus trabajadores en México y en pesos. Entre las dos se recuperaron 1.1 millones de dólares a favor de los empleados.

Una de ellas es Freig Carrillo Forwarding Inc, un corredor de aduanas con sede en Nogales, Arizona, propiedad de Javier Freig Carrillo, que ofrece servicios de logística y transporte de bienes entre los dos países. Tiene oficinas también en Baja California y San Diego.

Ésta fue sancionada porque entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2021 les pagó 3.24 dólares la hora a 35 trabajadores mexicanos en sus almacenes de San Diego, cuando el salario mínimo era de 12 y 13 dólares; además les negaba la remuneración correspondiente a horas extras.

El 9 de marzo, el Tribunal de Estados Unidos del distrito sur de California dictó una sentencia para que la compañía y su propietario, Javier Freig Carrillo, paguen un millón de dólares en salarios atrasados, así como daños y perjuicios.

Del total, 400 mil deben ser liquidados con pagos mensuales de 16 mil 928 dólares durante tres años; el empleador también debe cubrir 26 mil 215 dólares en multas por “las violaciones flagrantes” a la Ley de Normas Justas de Trabajo.

La otra firma que incurrió en prácticas irregulares es ACV Logistics Inc, que tiene su sede en San Diego, y proporciona transporte, servicios de importación, exportación y reubicación internacional a clientes industriales, comerciantes y residenciales en Estados Unidos.

En México, cuenta con oficinas en Tijuana, Baja California, así como en La Paz y Los Cabos, Baja California Sur.

Es propiedad de Armando Carrillo.

En ese caso los afectados son 15 trabajadores mexicanos a quienes ACV Logistics Inc debe restituir 70 mil 104 dólares, ya que les pagaban sólo 2.43 por hora entre el 7 de abril de 2020 y el 6 de abril de 2022; también debe saldar una multa por 11 mil 23 dólares.

