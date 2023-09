Ex titular de la Lotería Nacional se registra como aspirante por Morena en Morelos

Entre los que acompañaron a la aspirante de la 4T destaca el exdiputado del PRD y exintegrante del gabinete de Graco Ramírez , Javier García; y el dirigente del Sindicato de Salud en Morelos, Gil Magadán; y el ex director general del Patronato de la UAEM, Mario Antonio Caballero; y la exalcaldesa de Jiutepec, Silvia Salazar, entre otros.

Cuernavaca, Mor. La mañana de este lunes, la ex titular de la Lotería Nacional y exintegrante del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo , Margarita González Saravia , el funcionario federal, Juan Salgado Brito , y la senadora Lucia Meza , se registraron como aspirantes a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Morelos .

El primer manifiesto que leyó la ex directora de la Lotería Nacional y exintegrante del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo , aseguró que asumir la transformación verdadera de Morelos tiene como base la transformación de las conciencias, también habló de unidad y diálogo, y de hacer a las comunidades campesinas e indígenas el corazón del proyecto que representa.

Por su parte, Juan Salgado Brito, dio a conocer que se registró mediante un video que subió a sus redes sociales.

“Quiero decirles que hoy, con mucha satisfacción, presenté mi solicitud de registro para ser el coordinador en defensa de la cuarta transformación del estado de Morelos”.

“Esta es la constancia de que fue recibida mi solicitud, estoy atento para todo este proceso, con mucho entusiasmo, con gran alegría, de participar con orgullo en el proceso de selección por encuesta que realiza mi partido Morena. Y quiero ser el coordinador para luego ser el candidato de Morena a gobernador del estado, y así para poder contribuir con lo mejor de mi vida, mi experiencia... No busco riquezas, no busco honores, no busco hacer carrera política, quiero con ustedes hacer historia, y seguir haciendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum”, aseguró el servidor público del IMSS y expresidente municipal de Cuernavaca y uno de los fundadores de Morena en Morelos.