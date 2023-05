Exdiputada de Morena no envió iniciativa contra bebidas energizantes tras recibir productos de compañía

Nayeli Salvatori, exdiputada federal de Morena por Puebla, aceptó que desistió de enviar una iniciativa para prohibir la mezcla de bebidas energizantes con alcohol luego de que una compañía le pidió frenar la propuesta y le mandó este tipo de productos.

En una entrevista en el canal “Mr Doctor” en YouTube, la exlegisladora contó que cuando iba a presentar la iniciativa ante la Cámara de Diputados la compañía Red Bull la buscó para pedirle que no lo hiciera.

“Red Bull que me busca y que me dice ‘no que no la subas, que la chingada, no la discutan, te mandamos tus cajas‘, y yo no no me hagan eso, por favor”, reconoció.

“Y me mandaban las cajas de Red Bull, mi equipo me decía ‘no la saques (la iniciativa), porque nos van a cortar nuestro suministro de Red Bull y así aguantamos las sesiones‘”, afirmó entre risas.