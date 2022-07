Jorge Castillo los enfrenta, dirigiéndose a René Sánchez a quien le reclama el hecho de entrar por la salida para no hacer fila, y le dice que es una grosería de su parte luego de que él fue fundador de Morena en Puebla .

Ante esto, el esposo de la titular de “Quién es quién en las mentiras de la semana”, le refuta que lo hizo para que el niño no hiciera fila, ante lo cual el periodista le dice que no lo debieron llevar o turnarse para cuidar al niño y no excusarse en el menor.

Mientras tratan de justificarse, Liz Vilchis toca el brazo de Castillo, ante lo que éste le reclama que no le toque el brazo, y entran al lugar a pesar de la larga fila que se observa.

Finalmente, el periodista amaga con denunciar tanto a René Sánchez como a García Vilchis, ante lo que calificó como “un error gravísimo”.

Por su parte, en redes sociales el esposo de García Vilchis se justificó: “Nadie se coló. Llegamos temprano. Para evitar que Camilo pasara una crisis pedimos ayuda. Regresamos en su momento. Decidimos educar en la participación popular. Como siempre, en cada ejercicio de participación democrática llevamos a Camilo”.