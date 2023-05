Expropiaciones para el Tren Suburbano fueron concertadas, ‘se les pagó su indemnización’, asegura AMLO

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“A todos se les pagó su indemnización y las expropiaciones fueron concertadas. Es que yo explicaba de que muchas veces no hay papeles, pero sí hay una posesión; entonces, se expropia y eso facilita el poder pagarle a la persona que tiene la posesión, es un trámite”, explicó.

MINIMIZA CRÍTICAS

Con respecto a las críticas que generó la expropiación por parte de sus opositores, el tabasqueño aseveró que no es nada nuevo y que es “parte del coraje de sus adversarios” porque no quieren que les vaya bien.

Sobre ello, recordó que cuando fue jefe de Gobierno e inició la construcción de los segundos pisos del periférico se tuvo que enfrentar a los del PAN.

“Ya nos conocemos, eso fue hace 20 años. Enfrentamos a los del PAN, no porque no les gustara la obra, sino porque no querían políticamente que nos fuera bien.

“Imagínense a los panistas que tendrán que usar el Tren Maya, no es que no les guste el Tren, no, lo que no quieren es que nosotros hagamos obras porque no quieren que la gente nos apoye, porque si la gente nos apoya no podrán mantener el régimen de corrupción, ese es el fondo del asunto”, aseguró el presidente.