Expulsa Daniel Ortega a representante de la Cruz Roja; organismo desconoce las razones de la decisión

CIUDAD DE MÉXICO.-El gobierno de Nicaragua expulsó del país al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess, según reveló el jueves una integrante del organismo humanitario que dijo desconocer las razones de tal medida.

“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa”, dijo a The Associated Press María Cristina Rivera, portavoz de la entidad.

Agregó que pese a esta situación, “el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”.