Extranjera recuperó a sus hijos en Quintana Roo, funcionarios le pedían 26 mil dólares para buscarlos

Mónica tenía en proceso una demanda por violencia familiar contra su esposo, de iniciales C. W. V., originario de Estados Unidos y también residente en México, de quien dijo, “se dedica a actividades ilícitas y tiene contactos dentro de la fiscalía” que le permitieron retrasar las investigaciones.

“El 12 de septiembre mi expareja me mandó a hacer compras y cuando regresé a casa estaba vacía, llegó una mudanza y se llevó a mis hijos, lo planeó durante dos meses por unos comentarios de ciertas personas”.

En conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo en Cancún, luego de recuperar a los dos menores, Mónica Sebkova explicó que el padre de sus hijos se los llevó desde el 12 de septiembre y aunque interpuso las demandas correspondientes el caso no avanzaba.

“Él pagó a ciertas personas en la Fiscalía para que me cierren todos los caminos y su demanda falsa para que no pueda avanzar en el caso por violencia familiar, luego quisimos hacer alerta y la negaron, como comenté me pidieron 500 mil pesos”.

La denuncia, hecha pública ante medios de comunicación y que fue realizada hace unos días, derivó en reuniones con el fiscal, Óscar Montes de Oca y la gobernadora, Mara Lezama.

El martes por la noche se emitió la alerta Ámber, para búsqueda de menores, para los dos niños y finalmente fue este miércoles cuando los abogados del padre los entregaron en la Fiscalía, luego de ser valorados médicamente fueron entregados a su madre.