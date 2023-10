Feminicidio de la diputada Gabriela Marín, cerca de cumplir un año impune

Cuernavaca, Mor. El feminicidio de la diputada, Gabriela Marín Sánchez de Morelos Progresa, cumplirá un año impune este 5 de octubre, porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no lo ha esclarecido, hasta hoy, ni ha detenido a ninguno de los asesinos materiales e intelectuales de la legisladora .

Al ser detenido Uriel Carmona el pasado 4 de agosto,- acusado de retardo a la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda asesinada en la ciudad de México y tirado su cuerpo en Morelos-, se filtraron unas conversaciones entre el fiscal Uriel y la servidora pública de la FGE, Esmirna N, en donde Carmona, supuestamente, mediante mensajes y un día después del asesinato, le pide a esta funcionaria que agilicen todo para detener a Yáñez, no se especifica qué Yáñez, si Roberto o Julio, ambos hermanos e integrantes del partido local Morelos Progresa que querían la única diputación que lograron en las pasadas elecciones.

El día del asesinato de Marín, el fiscal morelense, Uriel Carmona Gándara , -detenido el pasado 4 de agosto y vinculado a proceso por 4 delitos y liberado el pasado 22 de septiembre para enfrentar en libertad dichos procesos y quien retomó sus funciones el pasado martes-, no descartó investigar el homicidio de Marín como asesinato político , pues “todos sabemos que la diputada estaba inmersa en un tema político” .

Pero tres días después, la misma funcionaria le informa que ya tuvieron contacto con Yáñez, y según esos mensajes, éste (Yáñez) quiere llegar a un arreglo con la FGE. A lo que el fiscal Uriel responde: “ni madres esto no lo podemos dejar así”, enseguida la funcionaria le revira: “no es nada despreciable lo que ofrece”.A lo que Carmona, según estos mensajes, responde: “espérame, siempre me agarran cuando no puedo hablar. Mándame un audio al rato lo escucho”, hasta ahí acaba la supuesta conversación.

TE PUEDE INTERESAR: Exdiputada de Tabasco habría asesinado a un profesor, fue detenida

Gabriela Sánchez tomó protesta como diputada local el pasado 15 de julio 2022, después de que el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos echara abajo el nombramiento del diputado local Roberto Yáñez Moreno, y en el lugar de éste ordenó que se tomará la protesta de ley a Gabriela, ya que ésta ocupaba el segundo lugar de la lista de diputados plurinominales de este partido local.

Esta diputación quedó vacante después de que el diputado Juan José Yáñez Vázquez, de 85 años de edad, falleciera de enfermedad el 17 de abril de 2022. Juan José llegó a la curul porque era el suplente de su sobrino Roberto Yáñez Moreno. Pero Roberto no pudo acreditar ser indígena ni gay en el pasado proceso electoral, por lo que su tío ocupó la diputación. Al morir su tío, Roberto logró que la mayoría de los diputados de oposición a Morena le tomará la protesta como diputado local el 6 de mayo pasado 2022. Pero, Gabriela, la segunda de esa lista de diputados plurinominales, impugnó ante la TEE, y este organismo revocó el nombramiento del diputado de Roberto, y ordenó que se tomará la protesta a Gabriela, porque según el (TEE), Gabriela, con su suplente, Marguis Soraya del Rayo (ésta esposa de Roberto), según el TEE, sí eran indígenas. Este fallo de TEE ocurrió el 13 de julio de 2022.

Gabriela Marín estuvo en la curul sólo dos meses, la mataron la tarde del 5 de octubre del 2022, después de estar en el Congreso local y cuando se dirigía a su casa y pasó a comprar a una farmacia de esta ciudad capital.

Este próximo 5 de octubre se cumplirá un año de ese feminicidio no resuelto hasta hoy.

Con información de La Jornada