Fentanilo no es un problema de salud en México... Todavía, dice Hugo López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la adicción al fentanilo aún no es un problema de salud en México, reiterando que “no queremos que lo sea”.

“Una de las drogas, una de las sustancias más peligrosas y más adictivas que existen, el fentanilo, que afortunadamente en México no es todavía un problema importante en México, no es todavía un problema importante de salud pública y no queremos que lo sea, y por eso estamos actuando al respecto”, argumentó.

Durante conferencia de prensa, el especialista explicó que el fentanilo es una sustancia que se usa como analgésico, especialmente, para dolores intensos en procesos quirúrgicos o enfermedades, sin embargo, desde hace varios también funge como droga ilícita.

“Es una sustancia muy adictiva, es 100 veces más potente que la morfina y es 50 veces más potente que la heroína; potente en sus efectos, potente también en su capacidad de causar adicción”, advirtió.