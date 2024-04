‘Fofo’ Márquez seguirá en la cárcel; recibe prisión preventiva justificada

Márquez fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición del juez de control que lo requirió.

Este sábado, la denunciante narró a medios de comunicación que acudió a Plaza de Fuentes a realizar unas compras y que cuando estacionó su camioneta, golpeó con su espejo derecho el espejo izquierdo de un automóvil.

Apuntó que se bajó de su camioneta e intentó dialogar con la mujer que se encontraba en el interior del otro vehículo, pero no obtuvo respuesta; dijo que entonces llamó por teléfono a su aseguradora y fue en ese momento cuando Márquez la increpó y, posteriormente, la golpeó con puñetazos y patadas.

“Si no hubiera llegado la señora, que yo se lo agradezco, que llegó a auxiliarme, si ella no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes. Estaría en un hospital o ya hubiese fallecido”, dijo al salir de la audiencia de este sábado.

“Agarraba la fuerza como si me odiara. En la vida nos habíamos visto. Entonces me empezó a patear y ya una vez como que se cansaba de patearme o no sé qué pasaba en su cabeza, en ese momento empezó a pegarme con el puño. De esto, yo tardé 25 días para recuperarme”, mencionó.