¿Frente Amplio busca boicotear a Sandra Cuevas? FAM define aspirantes a la candidatura de la CDMX

La alcaldesa hizo un llamado a los partidos PAN, PRI y PRD, a nivel nacional y local, para que la respeten como mujer y autoridad en Cuauhtémoc, una de las demarcaciones más destacadas de la Ciudad de México. Subrayó que no puede ser forzada a afiliarse a ningún partido político de la oposición.

CUEVAS AMENAZA CON ROMPER ALIANZA DEL FAM

Sandra Cuevas advirtió que, si no se llega a un acuerdo para considerar su participación en la selección de candidatos, podría romper con la alianza Frente Amplio por México. Destacó que no está dispuesta a permanecer en un lugar donde no se le tenga en cuenta y donde se le exponga a luchar contra otros candidatos.

“Si no hay un acuerdo, si no hay un respeto, por supuesto que sí habría un rompimiento, saldría de la alianza, porque no podemos estar en un lugar en donde te ponen a pelear con todo mundo, en donde puse en riesgo a mi familia, me puse en riesgo y cuando se dan estos momentos para hacer equipo y luchar, para sacar a Morena de la Ciudad de México, sencillamente no te toman en cuenta”.

Sandra Cuevas anunció su intención de buscar la Jefatura de Gobierno en las elecciones próximas el 14 de agosto, aunque no confirmó si lo haría como parte de la alianza opositora. En septiembre, declaró que, aunque los representantes de los partidos de la alianza no la favorecen personalmente, es la mejor opción para ser postulada.

La definición de candidatos para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México dentro de la alianza Frente Amplio por México ha generado controversia debido a la exclusión aparente de Sandra Cuevas. Este episodio marca un punto crucial en el proceso electoral y la configuración de la competencia política en la capital del país.