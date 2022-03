¿Fue planeada la bronca del Querétaro vs Atlas?... personal de seguridad abre las puertas a agresores (videos)

Uno de los integrantes de la Barra 51 del Atlas explicó que la pelea se produjo por circunstancias muy extrañas pues se combinaron factores que dieron lugar a que la riña se facilitara.

“Una experiencia desagradable. Esto no puede pasar en una cancha de primera división del futbol mexicano. Con ninguna garantía, no hay patrullas, no hay policía porque el Club Querétaro sólo paga la seguridad privada pero no la pública”, declaró.