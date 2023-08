Fuga de amoniaco causa la evacuación de 300 personas en Azcapotzalco

— Cuando cocines no dejes los quemadores de la estufa o el horno encendidos sin vigilancia.

— No perfores, golpees o utilices el cilindro de gas para fines distintos al almacenamiento de gas L.P.

— No expongas el tanque a ninguna fuente de calentamiento; la distancia mínima a un elemento que genere chispas, es de 1.5 metros.

— Es importante que al comprar un cilindro de gas L.P. compruebes que no presente algún golpe y/o abolladuras , corrosión o que desprenda fuerte olor a mercaptano etílico; recuerda que aunque el gas licuado de petróleo es inodoro se le añade un odorante que permite identificar una fuga.

¿QUÉ HAGO SI IDENTIFICO UNA FUGA DE GAS?

Protección Civil aconseja cerrar la llave de paso; no encender ni apagar las luces de la casa, tampoco aparatos eléctricos, celulares y no uses encendedores o cerillos.

En caso de que la fuga se encuentre en el interior de la vivienda, abre las puertas y ventanas permitiendo que el lugar se ventile. A continuación llama a los servicios de emergencia. Recuerda que el gas L.P. pesa más que el oxígeno; si no hay una óptima ventilación se concentra en partes bajas, si no permites la circulación del aire, el gas se concentrará dentro de la vivienda.