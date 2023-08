¿Existe una relación entre el fracking y que los niños se enfermen de asma y linfoma?, estudio afirma que sí

Pensilvania-Esta investigación, que fue llevada a cabo con fondos públicos de la Universidad de Pittsburgh, se suma a otras evidencias que insinúan que existe una relación entre la industria gasífera y algunos problemas de salud.

En su estudio, los investigadores descubrieron vinculaciones significativas entre la actividad en la industria del gas y dos enfermedades: el asma y el linfoma en niños. Los diagnósticos de este tipo de cáncer son poco frecuentes en los menores.

No obstante, los investigadores no lograron poder determinar si los pozos habían originado esos problemas de salud debido a los estudios no estaban diseñados para hacerlo.

Para la realización de esta investigación, los expertos hicieron un análisis de los historiales médicos con el propósito de poder determinar posibles asociaciones en relación de que tan cerca vivían los pacientes de los pozos de gas natural.

En respuesta a este estudio, grupos de la industria precisaron lo que consideran como puntos débiles en las inferencias a las que llegaron los investigadores, así como en lo limitado de sus datos.