García Vilchis usa a tiktoker para exhibir a Carlos Loret de Mola por las ‘mentiras’ sobre el Avión Presidencial (video)

Y es que según la información difundida por el periodista de Latinus, y que fue rechazada por García Vilchis, supuestamente la aeronave se habría “rematado” con un descuento cercano al 70%, ya que el valor original que pagó México a la empresa Boeing fue de más de 220 millones de pesos.

La lectora de la sección presentó un video del tiktoker The Vampire of Wall Street quien aseguró que esa información es un error, pues fue vendido a un buen precio, además de que no destacan la depreciación del avión José María Morelos y Pavón.

“En las redes existen profesionales que publican verdad, en plataformas como twitter, youtube, facebook, Instagram y También tikTok, el llamado vampireofwallst_oficial quien desmintió a la oposición y explica que el avión prsidencial fue vendido a un buen precio de acuerdo con las reglas del mercado”, explicó antes de presentar el video del influencer.

“Por ejemplo cuando una persona vende un carro y lo quiere vender al menos cinco años después, no va costar lo mismo que cuando lo adquirió por primera vez, y lo mismo pasa con la aeronave”, expuso el tiktoker.

El avión Boeing tuvo un costo de 218 millones de dólares (dos mil 900 millones de pesos), dato contrario a lo que se había dicho de que la aeronave se había adquirido en 6 mil millones de pesos, sin embargo expúso, este precio fue debido a los intereses que generó el pago a crédito.

El pasado 20 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se concretó la venta de la aeronave que fue solicitada en el sexenio de Felipe Calderón, aunque fue entregada hasta que Enrique Peña Nieto ocupó la silla presidencial, en 2012.

“Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos (unos 92 mdd), de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para devolver al pueblo lo robado”, escribió el mandatario a través de sus redes sociales.

Promociona el portal AMLOpedia

Ana Elizabeth García Vilchis, promocionó el portal AMLOpedia, por la posibilidad de realizar búsqueda de palabras en las mañaneras del presidente.

Asimismo, dijo que “está muy bonito” que cada vez que se realiza una búsqueda en la pantalla se visualiza “ejspere”.

Dijo que la herramienta fue creada por un usuario mediante inteligencia artificial; así como que por ahora se podrán realizar 50 búsquedas gratuitas al mes.