Geraldine Ponce acusa persecución del gobernador de Nayarit y denuncia detención de jefe de gabinete

“Es una persecución política, está demostrado, ustedes lo vieron aquí con toda la fuerza que llegaron, no les importó entrar a una propiedad privada, hicieron todo lo posible porque un juez les diera esta orden de aprehensión, por los delitos, supuestamente, de violencia familiar y amenazas, los cuales no existen, fueron inventados de último momento” , afirmó.

La alcaldesa de Tepic, documentó la detención de Alejandro Galván, su jefe de gabinete, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit, por el delito de violencia familiar. La detención se llevó a cabo en la casa de Geraldine Ponce.

En el video se escucha a la alcaldesa mencionar “es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí, contra gente de mí, de mi gabinete, mis funcionarios, porque, pues, no sé qué es lo que piense, simplemente he trabajado también y aquí están en este momento llevar al jefe de gabinete”.

“¿Y por qué es esto? Nosotros decidimos apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, lo hice abiertamente, yo solicité licencia, ustedes lo saben, lo cual a él le molestó muchísimo”, dijo la alcaldesa, quien también se quejó de ser víctima de violencia de género.

“Todo el tiempo ha estado minimizando mi trabajo, se ha referido a mí diciendo que sigo en un concurso de belleza, ha hecho comentarios misóginos, machistas, no sólo en contra de mí, sino contra otros presidentes municipales. Ustedes saben que lo único que ha hecho, pues, ha sido girar órdenes de aprehensión y abrir carpetas de investigación a todos y no dudo que lo vaya a hacer contra mí por otros delitos que me vaya a inventar”, asegura la alcaldesa morenista.