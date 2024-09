Gobernador de Sinaloa pidió a Los Chapitos ‘llevarse a los muertos’, asegura Anabel Hernández

En el episodio más reciente de su podcast “Narcosistema”, la periodista Anabel Hernández dio a conocer que la ola de violencia que asola al estado de Sinaloa se debe a las confrontaciones entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la periodista de investigación, la facción de Los Chapitos (liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán) ha intentado arrebatarle los territorios que son controlados por la facción vinculada a Ismael ‘El Mayo’ Zambada (narcotraficante detenido el 25 de julio en Estados Unidos).

En el capítulo titulado “Amenazan de muerte al Mayo Zambada en cárcel de Texas”, Anabel Hernández señaló que Los Chapitos planearon invadir zonas que históricamente han sido dominadas por Los Zambada, como la sindicatura de Costa Rica y el poblado de El Salado, ubicados en el municipio de Culiacán.

Es por ello que desde el lunes 9 de septiembre, en Culiacán y municipios aledaños se han reportado enfrentamientos armados que han provocado la suspensión de clases, la interrupción del transporte público y el cierre de negocios.

A través de fuentes que se mantuvieron en el anonimato, Anabel Hernández aseguró “recibir información” sobre una petición que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le habría hecho a Los Chapitos. Supuestamente, el mandatario estatal les solicitó a los hijos de ‘El Chapo’ que ocultaran los cuerpos de las víctimas mortales que ha dejado la narcoguerra con la facción de Los Zambada (liderada actualmente por Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’).

“El gobierno del estado, el gobierno federal tratarán de ocultar este baño de sangre. De hecho, me informan que hay una petición de Rocha Moya a Los Chapitos de ‘Ok, hagan lo que quieran, pero por favor, llévense a los muertos para no inquietar tanto a la población, para no generar interés de los medios de comunicación y que esta guerra campal no trascienda a las noticias’”.

Por ello, la periodista señaló que “es absurdo querer tapar el sol con un dedo”, toda vez que la disputa por el control de Culiacán ya estalló y es posible que haya un repunte en la violencia. “Es probable que la guerra se extienda a otros estados de la República”, advirtió la periodista.

Agregó que a esta guerra ha sido convocado otro operador criminal: Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapito Isidro’, quien al parecer se unió a la facción de Los Zambada para combatir a Los Chapitos.

Según informes del gobernador Rocha Moya, tras los enfrentamientos suscitados el lunes 9 de septiembre únicamente se registraron dos víctimas mortales: un militar y un civil. Aunque de manera extraoficial se han reportado más decesos, las autoridades han descartado que tengan que ver con la disputa entre Los Chapitos y Los Zambada.

Lo cierto es que la violencia en Sinaloa no solamente está enfocada en Culiacán, pues en Elota y Cosalá también hay un panorama de incertidumbre. Por ello, Rocha Moya admitió en la mañana de este miércoles que hay altas probabilidades de que se presenten nuevos hechos violentos en el estado.

Para combatir a estas agrupaciones, más de 100 elementos de Fuerzas Especiales arribaron en Sinaloa, donde se cuenta con el despliegue de cuatro aviones artillados que operan en aire y tierra.

