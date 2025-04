Responderemos a aranceles de Donald Trump con plan integral: Claudia Sheinbaum

Ante los aranceles de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que este jueves 3 de abril se presentará un programa integral para fortalecer la economía mexicana.

Durante su conferencia de prensa mañanera -antes del anuncio arancelario de Trump-, la Presidenta dio a conocer que ya se tienen detalles de algunas tarifas, aunque dijo que esperarían al anuncio oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum y el Primer Ministro de Canadá coinciden en fortalecer el T-MEC ante posibles aranceles de Trump

Señaló que uno de los intereses principales del País frente a la incertidumbre por aranceles es el fortalecimiento de la industria automotriz.

“Mañana vamos a anunciar, es un programa integral lo que vamos a anunciar, no es un asunto de si tú me pones tarifas yo te pongo tarifas, o aranceles yo te pongo aranceles, nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras la industria automotriz”, adelantó Sheinbaum.

Pese a la implementación de aranceles, Sheinbaum dijo que se mantendrá el diálogo con Estados Unidos.

“Por eso el programa que vamos a presentar mañana no es solamente relacionado con los aranceles que pueda llegar a poner Estados Unidos, que ya tenemos algunos y que hemos decidido esperar a lo que presenten mañana, y además vamos a seguir dialogando con Estados Unidos que hay buena comunicación”, agregó.

“Entonces es un programa integral de fortalecimiento de la economía nacional”.

Detalló que el plan tiene que ver con los proyectos de trenes, aeropuertos, puertos y manufactura que se están desarrollando en el País.

“Que tiene que ver con esto, o sea no en cualquier país del mundo se está construyendo lo que estamos construyendo aquí, la cantidad de trenes, aeropuertos, puertos, y todo el programa de impulso a la manufactura a través de los pueblos de bienestar”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo aseguró que lo que busca es que no se importen “muchos” autos.

“Nosotros lo que queremos es fortalecer la industria automotriz, yo ponía de ejemplo el otro día, no solo es, México produce, digamos que la mitad de lo que produce se exporta y la mitad de lo que produce se queda en México, más o menos, quizá un poco más exportamos, pero el problema es que estamos importando muchos vehículos, particularmente de Asia y no es nada en particular contra ningún país asiático, ni mucho menos, pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México que no se fabrican en México y son para el mercado nacional, no se exportan a ningún lado”, expresó.

“Entonces si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México, se fabriquen en México frente a la nueva situación internacional que tenemos”.

“Pero además es parte del Plan México que diseñamos desde hace seis meses y lo mismo es en otras áreas de la economía nacional, particularmente de la manufactura”.