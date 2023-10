Gobierno de EU asegura a México que se opone a construcción del muro fronterizo; ‘no hay nueva política’

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró este jueves desde México que la administración de Joe Biden se opone a la construcción del muro fronterizo y que las informaciones sobre su reanudación fueron “sacadas de contexto”.

“Quiero ser totalmente claro: no hay una nueva política de la Administración sobre el muro de la frontera. Lo repito. No hay una nueva política de la Administración sobre el muro”, dijo en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de México.

El presidente Biden argumentó que los fondos ya habían sido asignados por el Congreso. “Intenté que se reapropiara, que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso”. Cuestionado sobre si cree que los muros funcionen, dijo: “No”.

Después de asumir el cargo en enero de 2021, se comprometió a que “no se desviarían más dólares de los contribuyentes estadounidenses para la construcción de un muro fronterizo” y anunció una revisión de todos los recursos previamente comprometidos.