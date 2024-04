Google despidió a empleados por protestar contra contratos con Israel

La decisión de Google de despedir a 28 empleados que protestaron en sus oficinas en contra del controvertido contrato del Proyecto Nimbus ha desatado polémica y críticas, informó la radiodifusión pública National Public Radio (NPR).

Según informes de NPR, los trabajadores fueron despedidos por “impedir físicamente el trabajo de otros empleados de Google”.

El grupo No Tech for Apartheid, compuesto por empleados de Google, ha intentado desde 2021 que Google abandone sus contratos con el gobierno israelí.

“Google estaba literalmente silenciando nuestras voces en el lugar de trabajo y no permitía que se expresara ningún tipo de disidencia de los trabajadores en torno al proyecto”, aseguró para NPR Zelda Montes, miembro de No Tech for Apartheid.