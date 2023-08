Google perdió registro de distintas marcas en México, tras decisión del IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resolvió que diversas marcas de Google caducaron o se cancelarán, derivado de los procedimientos legales iniciados por un particular.

El IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) ha resuelto que diversas marcas de Google, caducan o se cancelan. Google México informó que impugnará las decisiones, de las que fue notificada este lunes.

Las decisiones del IMPI podrían tener grandes implicaciones y derivan de los procedimientos iniciados por el abogado Ulrich Richter Morales desde el 2017, informó el propio abogado.

En efecto, la Dirección Divisional de Protección a la Protección Intelectual, resolvió los siguientes procedimientos de caducidad: PC 1618/2017 (C-450) 17629, respecto del registro marcario número 976381 Google, del cual el titular Google L.L.C., amparo la clase 36 internacionales que son servicios financieros, servicios de procedimiento de transacciones, donación a organizaciones corporativas.

PC 1562/2017 (c-425) 17414 registro marcario M. 1355410 Double click By Google y Diseño Close 35 Internacional, servicios de subasta de intercambio en línea para vender y comprar publicidad, y lo relacionado con publicidad y mercadotecnia electrónicamente, etc.

PC 1533/2017 (C-420), 17248 del registro marcario M. 1251072 Google y Diseño Google, para distinguir productos de la clase internacional consistente en protector labial, preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desintegrar y raspar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares.

PC 1532/2017 (C-419) 17246., M. 1245975 Google y Diseño que ampara productos de la clase 20 internacional, sillas, muebles, espejos, productos de madera, cuerno, marfil, concha, ámbar, ballena y de todos estos materiales.

“Google ha sido declarada marca famosa en México y en muchos países del mundo. Estas resoluciones (del IMPI) no afectan nuestra capacidad de continuar ofreciendo excelentes productos y servicios. Tenemos la intención de impugnarlas, ya que estas marcas comerciales son una parte fundamental de la capacidad de Google para proteger y defender vigorosamente su marca internacionalmente famosa”, señaló un portavoz de Google en una nota enviada a El Economista.

El antecedente deriva del juicio civil que el abogado Ulrich Richter entabló contra Google en el que al inicio la empresa tecnológica manifestó que no contaba con domicilio en MÉXICO y entonces Richter cuestionó cómo podría usar sus marcas si no contaban con una oficina en territorio mexicano y emprendió la batalla legal ante el IMPI por la caducidad de las marcas por no acreditarse el uso de las mismas.

