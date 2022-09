Destacó sobre todo que las fuerzas armadas nacionales son congruentes de sus necesidades y no buscan reflectores y mucho menos aplausos. “Hacemos lo que hacemos conscientes de nuestras responsabilidades y sacrificios que ello conlleva. Celebramos servir a una nación libre y soberana”.

El secretario de la Marina afirmó que la conformación de la Guardia Nacional ha conducido a las fuerzas armadas a generar grandes acuerdos en beneficio de la población y su seguridad.

“Las fuerzas armadas asumimos responsabilidad de no tirar ni desdeñar el problema, para actuar en consecuencia, nos hemos atrevido a ser parte de la solución. Quienes conforman la GN son conscientes del enorme reto que representa (...) La GN es una de las instituciones en las que más confía la ciudadanía, no me queda duda que a corto plazo será la numero uno. Una confianza que nos crea mayores compromisos y nos conduce a mejorar para que nuestro pueblo esté en condiciones de decidir, como hasta ahora, libremente su futuro”.

Con información de La Jornada

