Ha dado positivo 78 veces a COVID-19, tiene 14 meses aislado

Debido a que tengo leucemia, ya estaba en cuarentena. Fuimos muy cuidadosos. Durante este proceso, tuve que ir al hospital para el control. Durante este proceso, me contagié , dijo.

Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil , señaló.

Los médicos han indicado que, dado que el hombre padece leucemia, su sistema inmune está debilitado y por ello el coronavirus se ha mantenido en su cuerpo y afortunadamente el contagio ha permanecido de forma asintomática.

Un ciudadano llamado Muzaffer Kayasan, un paciente de leucemia que vive en Estambul, dio positivo 78 veces a coronavirus. Kayasan ha estado viviendo en cuarentena desde noviembre de 2020.

Su esposa y su hijo lo visitan ocasionalmente pero a pesar a los raros encuentros con sus seres queridos, Kayasan lamentó no poder ver en persona a su nieto, con el que solo se comunica a través de un cristal protector o por videoconferencia.

Mi esposa estuvo diez días conmigo, pero fue negativo. Le hicieron dos pruebas y dio negativo en el hospital. Mi hijo se quedó conmigo, también fue negativo. Me preguntaba si era portador, pero no afectó a nadie en casa, mencionó.

No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social, de mi vida familiar. La COVID-19 ha acabado con mi modo de vida, aseguró Kayasan.

El hombre hizo un llamado a las personas que no se han inmunizado contra la COVID-19 a hacerlo por el bien de los demás.

No tienes derecho a matar a otros. Esto es inmoral, deshonesto, concluyó.

