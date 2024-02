Habrán elecciones limpias y libres, garantiza AMLO

CDMX.- En su conferencia matutina desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el proceso electoral que se celebrará el próximo 2 de junio habrá elecciones limpias y libres, en las que se respetará la voluntad de los ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo recordó que cuando fue opositor fue objeto de los “fraudes electorales” y que ahora como presidente no pueden hacer lo mismo con el bloque de oposición.

TE PUEDE INTERESAR: Sobrino de AMLO será candidato de “Sigamos haciendo historia” por el distrito 5, en Coahuila

El presidente acusó a sus adversarios de utilizar la democracia de parapeto, en el discurso, ya que en realidad solo quieren que domine la oligarquía.

“La democracia es poder del pueblo, y ellos quieren poder sin pueblo, eso es su democracia, esa es la diferencia de fondo”, expresó el presidente.

López Obrador concovó a toda la ciudadanía a involucrarse en este proceso para que se presenten unas elecciones que sean limpias y libres.

“Que no haya compra de votos, que no haya carrusel, ratón loco, que no voten los muertos, que no haya urnas embarazadas, que no haya apagones cuando están contando las boletas. Eso era lo que había”, enfatizó.