Hallan sin vida a adolescente en centro de rehabilitación de Sonora

“El día 07 de julio 2024 se nos dio aviso de la muerte de Sebastián “N”, con 14 años de edad, el cual en el momento de su muerte se encontraba en un centro de rehabilitación el cual lleva el nombre “CPV PARA MENORES” ubicado en la colonia Palo Verde. Hasta el momento, los familiares no hemos obtenido respuesta, no sabemos que fue lo que le paso a Sebastián, ya que era un niño que gozaba de salud.”

Los familiares señalaron que, la versión que el centro de rehabilitación les ofreció es que el subdirector pasó la noche con el adolescente y al despertar lo encontró sin vida.

“(...) Sebastián esa noche, durmió en compañía del subdirector, fuimos a comprar Sabritas, nos pusimos a ver una película, yo (subdirector) me quede dormido, por la mañana quise despertar a Sebastián y me di cuenta de que ya no tenía signos vitales”.

Ante esta situación, la familia exigió conocer el contenido de las cámaras de seguridad, pero les dijeron que no existen estos equipos.

“(...) Los familiares solicitamos grabaciones de las cámaras y la respuesta fue, que en recepción no contaban con cámaras. Hasta el día de hoy no hemos obtenido los resultados de la autopsia, el centro de rehabilitación continúa laborando, Fiscalía te exigimos justicia y que al responsable le caiga todo el peso de la ley.”.

En el comunicado, la fiscalía estatal no hizo referencia a los señalamientos de la familia agraviada.

Con información de Aristegui Noticias