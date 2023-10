¡Harfuch o nada! Partido Verde amaga a Morena con romper alianza de no ser candidato para CDMX

El secretario general del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, Jesús Sesma, afirmó que el PVEM podría analizar el no acompañamiento a Morena rumbo al 2024, de no designar a Omar García Harfuch, como abanderado, a quien consideró el mejor perfil, ya que, desde su perspectiva, va ganando las encuestas.

En entrevista con el medio de comunicación El Universal, el legislador señaló que se tendría que tener “una valoración diferenciada de tener al mejor perfil, que no ponga en riesgo a la Ciudad de México”, toda vez que en todas las encuestas va ganando García Harfuch.

“Nosotros queremos al mejor perfil, evidentemente para que le dé continuidad a lo que ha hecho el señor presidente; la doctora, Claudia, y no lo digo, yo, lo dicen las encuestas”.

TE PUEDE INTERESAR: Diversidad Estratégica: Así abordan Harfuch, Brugada, López-Gatell, Torruco y Boy, la carrera por la Alcaldía de la CDMX

Explicó que es respetuoso de la veda interna de Morena. No obstante, explicó se analizaría esta posibilidad.

“Yo considero que Omar García Harfuch, dentro de la Secretaría de Seguridad donde estuvo, conoció las necesidades y el tejido social de todas las alcaldías, por eso ganó, porque conoce (y) tiene la preferencia de las personas. No podemos ni debemos meter al segundo lugar en las encuestas por un tema de género que ponga en riesgo a la Ciudad de México. Para el partido verde -y no lo decido solamente yo-, evidentemente es un Consejo Político, lo que fije es que podríamos analizar el no acompañamiento si se pone en riesgo la ciudad”, indicó.

(Con información de El Universal)