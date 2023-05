Hay estabilidad económica y financiera, el ‘superpeso’ se fortalece: AMLO

El mandatario afirmó que la divisa mexicana tiene un buen balance porque en la actual administración no hay corrupción, hay gobernabilidad y que un auténtico Estado de Derecho y no de “cohecho”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El problema de AHMSA ha sido la mala administración’: AMLO

“Es que se sabe de que hay financias públicas sanas que el país no está endeudado. Se debe que no hay corrupción, esto es de conocimiento en el mundo financiero, se sabe que hay un auténtico Estado de Derecho no como antes,` Estado de chueco´, `de cohecho´. Se sabe que hay gobernabilidad, que muy contrario a lo que opinan por ejemplo hasta en el gobierno de Estados Unidos por desinformación, no creo que por mala fe, de que hay lugares en donde no se puede ir en México”, explicó.

COINCIDE CON SLIM

En “La Mañanera” el presidente confirmó que se reunió con el empresario Carlos Slim, de quien dijo coincide en que el país está viviendo un “buen momento” para la inversión, debido a la estabilidad económica y financiera.

“Sí, estuvo aquí como hace dos días, el jueves, platicamos de la situación económica del país”, mencionó.

“Él coincide de que se está viviendo un buen momento para la inversión en México, que hay estabilidad económica, financiera, que México es de los países más atractivos de la inversión foránea, tan es así que no deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso”, añadió.