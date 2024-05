‘Hay reglas que se deben cumplir’; AMLO afirma que directora de la DEA exagera por visas para agentes

Sobre las declaraciones de la directora de esa agencia, el tabasqueño plateó: “Creo que exageró, con todo respeto, son trámites que se tienen que hacer. Antes (sexenios pasados), pues ellos no hacían ningún trámite, entraban los agentes que querían, ya les he platicado, está también en mi libro (¡Gracias!), de cómo desde la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México operaban y daban instrucciones a mandos de la Secretaría de Marina, desde luego de la (extinta) Procuraduría (General de la República)”.

El jefe del Ejecutivo afirmó que “hoy es distinto”. Y aclaró que no se niega el visado a ningún agente de Estados Unidos.

“Lleva su tiempo (...) No tenemos nosotros ningún interés el negarles que obtengan visas, nada más lo único que queremos es que se entienda que somos un país independiente y hay ciertas reglas que se tienen que cumplir”.

Refirió que no podría decir si Milgram mintió ante el Senado o no tenía la información completa.

“Pero aprovechan. Nada más que antes los gobiernos de Mexico se quedaban callados, y además no había mañaneras (...) y se aclara. No es que haya mentido, sino que a lo mejor no le había llegado el informe, porque también tardan allá en los trámites, no solo México. (Milgram) no sabe muchas cosas, si hace poco se dio a conocer que el representante de la DEA en México se reunía con narcotraficantes, se dio a conocer la información, y ya no se volvió a hablar de asunto”.

“Esto pasa en todos lados, lo que pasa es que también eso nos lo metieron en la cabeza durante mucho tiempo: ‘Allá son rectos, incorruptibles, eficaces’, no ven las series, pues de Hollywood, hay quienes sostienen, estudiosos, que Hollywood además del talento de los artistas estadunidenses y del mundo, fue impulsado también por el gobierno estadunidense, porque las películas, las series, ni modo que sean completamente objetivas y no tengan una tendencia. (El filósofo Antonio) Gramsci decía que el Estado era un pensamiento, una ideología y un aparato de fuerza”.