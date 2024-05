Asegura López Obrador que en EU lanzaron la campaña de AMLO ‘narcopresidente’

“¿A ver, dónde están las pruebas? Ya no le gusta a la DEA , la política que estamos aplicando, porqué somos un país independiente y soberano y ellos demostraron que no ayudaban, que fueron ineficaces, que es lo menos que se puede decir, en el combate al narcotráfico, cuando existía la “cooperación” con el gobierno mexicano, cuando ellos eran los que mandaban”, expresó.

“Pero ahora que estamos nosotros, y estamos en un proceso de transformación y llevamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, de cooperación pero no de subordinación, porque México es un país independiente, están molestos, y como tienen una amplia red, las agencias en todo el mundo, tienen infiltrado el periodismo, académicos, informantes, no les gusta un presidente y echan andar con información falsa de la DEA, inventada, porque no son profesionales, ni tienen escrúpulos de ninguna índole, y lo que saben es calumniar y montar guerras sucias, tirar lodo y echar a andar campañas en los medios de manipulación”, expresó.

Añadió que eso fue lo que sucedió en los últimos tiempos y hace cuatro meses empiezan con la campaña de AMLO narcopresidente y son informes de la DEA sin ningún sustento, pura mentira y trajeron al “mejor periodista del mundo”, desde luego de la esfera de los periodistas al servicio de los grupos de intereses creados del NY Times y aquí Aristegui y la periodista Anabel Hernández al mismo tiempo y la campaña en redes sociales, que tuvo más vistas que el Super Bowl y que le da mucho gusto que no funcionó y esos incluye libros, pasquines, bodrios y no ha tenido, ni tendrá éxito.

Agregó que el pueblo está muy consciente y no se puede enfrentar a a la mafia del poder sinos e tiene autoridad moral, no se resiste una campaña sino se cuenta con el apoyo del pueblo.