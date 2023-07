Hay tiro entre Xóchitl Gálvez y Epigmenio Ibarra... tremendo debate de 20 minutos es la antesala de las elecciones del 2024 (video)

En la discusión salieron los nombres inmediatos de los ex presidentes Vicente Fox, en cuyo sexenio colaboró Xóchitl Gálvez, y Felipe Calderón, que fue su sucesor y es el enemigo permanente de Epigmenio Ibarra.

Del otro lado, la senadora recordó al titular de la CFE y otrora secretario de Gobernación cuando perdió la elección presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Bartlett, así como el extitular de Segalmex señalado por corrupción Ignacio Ovalle.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Me da hasta pena’... AMLO por video de Santiago Creel llorando; ‘me echa la culpa’ por elección de Xóchitl Gálvez (video)

Aquí te presentamos los mejores ataques que se lanzaron ambos contendientes en una pelea inspirada en una mentira más del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

EPIGMENIO SE LANZA CONTRA LOS EMPLEADORES DE XÓCHITL GÁLVEZ

Epigmenio Ibarra lanzó tres ataques fundamentales en contra de la aspirante de la oposición a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. La mayoría fueron por el partido por el que llegó al Senado aunque no sea militante, así como contra su carrera.

“Yo te estoy preguntando a ti ¿qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, tú que acabas de decir que tienes un pasado de izquierda, que eres defensora de la causa indígena, que estás a favor de los programas sociales. ¿Qué haces con los neoliberales?”, criticó Epigmenio Ibarra.

También refirió que a principios del siglo, Xóchitl Gálvez había acudido a una fiesta organizada por el Jefe Diego Fernández de Ceballos, a la que incluso Ciro Gómez Leyva acudió, por la cual también la criticó Epigmenio Ibarra.

“¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que decía que las mujeres eran ‘lavadoras de dos patas’?”, cuestionó en alusión a Vicente Fox.

Un tercer ataque de Epigmenio Ibarra vino por lo que Xóchitl Gálvez defiende que es su origen indígena y su pasado como izquierdista, a lo que el columnista cuestionó por qué entonces apoyaba a un grupo con ideas radicalmente distintas,

“Tú dijiste que eres de la Liga Obrero-Marxista, y yo te pregunto, si eres una mujer con origen de izquierda, tan apegada a las causas populares, ¿qué haces con esos señores, qué haces con ese atajo de corruptos?”, acusó.

Golpe al aire de Epigmenio Ibarra

Aunque algunos de los ataques estaban sustentados, Epigmenio Ibarra también lanzó algunos “golpes al aire”, como cuando criticó a Xóchitl Gálvez por apoyar a un gobierno que intentó construir una refinería pero nunca la terminó.

“Tú apoyaste a un presidente que hizo una barda”, lanzó Epigmenio, en alusión al proyecto de refinería que emprendió el expresidente Felipe Calderón y que no se concluyó. Sin embargo, Xóchitl Gálvez aclaró que ella no trabajó con ese gobierno.

Las respuestas de Xóchitl Gálvez a Epigmenio

Epigmenio Ibarra se lanzó contra la senadora por considerar que trabaja con la oligarquía y la derecha del país, lo cual no coincide con su supuesta posición de izquierda, en la cual incluso militó en su juventud. En respuesta, Xóchitl le cuestionó la relación del gobierno con personajes señalados por corrupción.

“Lo mismo te pregunto. ¿Qué haces tú con un personaje como Bartlett? ¿Qué haces tú con un personaje como Nacho Ovalle que dice que solo se robó 9 mil millones de pesos y no 15 mil? ¿Qué haces tú con un gobierno que no atendió a los niños con cáncer? ¿Qué haces tú con un gobierno que abandonó a las mujeres?”, espetó.

También criticó que el gobierno de AMLO no procediera legalmente contra el expresidente Enrique Peña Nieto, del cual se desmarcó la aspirante a la Presidencia por el Frente Amplio por México, donde participan el PRI, el PAN y el PRD.

“Ni Peña Nieto ha sido mi empleador ni Calderón ha sido mi empleador. Y lamento que este gobierno no le haya puesto una mano encima a Peña Nieto”, dijo Xóchitl Gálvez.

Epigmenio Ibarra reviró que fue porque la oposición se opuso y desinfló la consulta popular para ello, y ni siquiera salieron a firmar para apoyar ese proceso, realizado en agosto de 2021. A lo cual reviró la senadora del PAN:

“La ley se aplica, no se consulta. Si hay elementos para castigar la corrupción, apliquen la ley. No anden consultando si se aplica o no, con todo respeto”, indicó.

Sobre el financiamiento de las campañas, Epigmenio Ibarra la acusó de ser inflada desde fuera, a lo que la senadora respondió que quienes están financiados son las corcholatas de Morena, por el gran despliegue de propaganda que tienen, por lo que incluso acusó que reciben dinero de contratistas de los grandes proyectos de la 4T.

“No hay millones aquí. Revisa, revisa. Aquí no hay millones para inflar a nadie, allá en la 4T sí hay millones en espectaculares, hay millones en bardas, hay millones en redes sociales, ahí están las oligarquías que le dieron contratos en Dos Bocas, que le dieron un contrato en el Tren Maya, que son los que está financiando estas campañas”, reviró Xóchitl Gálvez.

El fallo de Xóchitl Gálvez

Al igual que su adversario, Xóchitl Gálvez también tiró un golpe al aire pues acusó que la empresa de Epigmenio Ibarra, Argos, había recibido contratos del gobierno, cosa que después aclaró que no era cierto.

“Argos tiene contratos del gobierno”, dijo la senadora. Luego acotó: “Preciso la nota es del préstamo que recibieron de Bancomext muchos empresarios. Yo leí una nota de Proceso de cuando Epigmenio reconocía que recibió un préstamo. Pero más allá de eso no quiero entrar en esa polémica, sino ofrecer una disculpa”, dijo.