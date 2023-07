‘Me da hasta pena’... AMLO por video de Santiago Creel llorando; ‘me echa la culpa’ por elección de Xóchitl Gálvez (video)

“Ahora resulta que se enoja conmigo. (...) Miren lo que dijo ayer, me da hasta pena”.

“El coraje con este gobierno. Que ese sentimiento que estamos padeciendo todos de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió este desgraciado presidente?”, fueron unas de las líneas que resonaron en la mañanera y las cuales, según AMLO, reflejarían el enojo del también legislador por no ser elegido como “el dedazo” de Va por México, siendo en favor de Xóchitl Gálvez.

“Yo lamento que me culpe a mí Santiago Creel. (...) No es capaz de decir: ‘Eso está mal’, ‘¿Por qué esta simulación?’. Fox que trabajé con él, que le ayudé en tantos enjuagues y ahora me abandonan estos ingratos. Él pensaba que iba a ser el elegido por los que mandan”.

“El caso de Santiago es porque ya se dio cuenta de que ya hubo el ‘dedazo’ de la oligarquía y me culpa. (...) ¿Y yo por qué?”.

Ayer, el presidente de la mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se registró como aspirante a ser el Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, figura que después de convertiría en el candidato presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD.