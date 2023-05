Hombre mató a 3 mujeres y se suicidó en un McDonald’s, en EU; una era su madre, otra, su abuela

Georgia.- Un hombre de Georgia mató a dos de sus parientes y a la encargada de un restaurante de comida rápida antes de suicidarse este jueves en un poblado rural al sur de Georgia, según dio a conocer el médico forense.

El sujeto mató a su madre de 50 años y a su abuela de 74 años en dos casas del vecindario y luego asesinó a una mujer de 41 años, en un restaurante McDonald´s en el centro de Moultrie, según le comentó a The Associated Press el médico forense C. Verlyn Brock del Condado Colquitt.

También reveló que el hombre armado, de 26 años, se suicidó.

Al parecer, las tres mujeres fueron baleadas fatalmente en varias ocasiones, de acuerdo al forense.

“Por mi vida, no puedo entender qué fue lo que lo provocó de esa manera”, dijo Brock en una entrevista telefónica.