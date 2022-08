En entrevista con Adela Micha y tras pasar mil 101 días en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitl a y salir el pasado 19 de agosto, la funcionaria dijo que hubo momentos en que ya no quería seguir viviendo.

Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto , dijo que hubo momentos en que pensó en quitarse la vida en prisión.

‘Hay días en que no te quieres ni levantar, sí, hubo momentos en que dije hasta aquí llegué y me inmolo en la causa, por que decía, a estas altura de mi vida híjole la veía tan difícil’, expresó la ex funcionaria federal.

