Padres de los menores fallecidos acusan que no todos los responsables están ante la justicia, ya que sólo la dueña de la escuela, Mónica García Villegas , y un director responsable de obra (DRO) han sido sentenciados; otro DRO está bajo proceso y uno más está prófugo.

En una cuenta de Twitter manejada por familiares de las víctimas, informaron que el memorial que se les ofreció está inconcluso y no hay para cuándo quede listo.

El colapso de las instalaciones se debió en gran parte al departamento de la dueña y directora Mónica García Villegaz, ya que esta había ampliado y construido un piso de más de 230 toneladas que al final los cimientos no soportaron.

Claudia Sheinbaum, en ese momento delegada de Tlalpan, anunció que llevaría acabo un peritaje y afirmó que el Ayuntamiento no tiene nada que ver sobre el uso de suelo. Por otra parte, el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) anunció una operación ilegal, ya que los dueños presentaron en su momento un certificado de derechos adquiridos falso. Estas denuncias por parte del Invea se presentaron entre el 2014-2015.

Actualmente, la directora del colegio se encuentra en la cárcel con una condena de 36 años, mientras que el director de obra tiene una pena de 208 años.

Los padres de familia, desde un principio, buscaron justicia para que las muertes no se quedaran impunes, no solo se van a quedar conformes con el arresto y sentencia de Mónica García, así como del director de obras, Juan Apolillar, ya que estos aseguran que aún hacen falta ex servidores públicos.

