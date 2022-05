Humberto Moreira: AMLO ganó en 2006, Calderón se robo de la Presidencia comprando a gobernadores priistas y Peña Nieto ‘se metía hasta el talco’ (video)

El ex mandatario coahuilense aseguró que Felipe Calderón se robó la presidencia en el 2006 y el priista Peña Nieto la compró con dinero del Estado de México que repartía para ganar simpatizantes.

El ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira , reapareció este miércoles en el funeral de su homólogo Eliseo Mendoza Berrueto, donde aprovechó para arremeter en contra de los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto .

El ex gobernador indicó que el no ser traidor le costó que lo mataran políticamente por no firmar un desplegado, con los cuales los gobernadores del PRI avalaron el triunfo de Felipe Calderón.

“Eran nuestros enemigos históricos, y ahora uno los ve de la mano... Era incómodo para Calderón porque no lo reconocí en 2006, yo rechacé, después de que les dieron millones de pesos a mis compañeros gobernadores para sus estados a cambio de reconocer el robo de Calderón a la Presidencia”.

“Peña se puso de acuerdo con Calderón para mi salida del PRI, el ingrato traidor, el otro entiendo que me odiaba porque no quise venderme, como se vendieron los demás”, expresó.

Moreira habló sobre el inicio de la guerra contra el narco y culpó a Calderón por los niveles de inseguridad que hasta ahora se tienen en el país, además de sugerir que Peña Nieto consumía drogas.

“Hubo un señor, Felipe Calderón Hinojosa, que cuando se robó la presidencia de la República inventó una guerra, abran los ojos dense cuenta, inventa una guerra, le declara la guerra al crimen organizado, sin haber tenido una estrategia para poderlos combatir, y queremos que la guerra se acabe ahorita, no, el problema es quien fue el que inició esta guerra, fue Calderón, despúes Peña que se la pasaba jugando golf en Punta Mita y metiéndose hasta el talco (haciendo un ademán en la nariz), bueno ya no voy a hablar”, expresó.

Arremete contra su cuñada Carolina Viggiano

El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, auguró una derrota aplastante de su cuñada, la candidata de la Coalición Va Por México (PRI-PAN) a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, ante el morenista Julio Menchaca por un 2 a uno en las próximas elecciones en esta entidad.

Fue durante la ceremonia luctuosa del ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto, en el Palacio de Gobierno donde el ex dirigente priista cuestionó la unión entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN).

“¿Cómo se van a unir el PRI y el PAN? No sólo en Hidalgo, sino en otros estados. Yo estoy alejado de la política, yo tengo un cirio pascual para que gane Julio Menchaca en Hidalgo“, dijo.

Sobre la candidatura de su cuñada en la elección de Hidalgo para la gubernatura, el ex mandatario coahuilense dijo, perderá 2 a 1 ante el candidato de Morena, Julio Menchaca.

“En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, y no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca 2 a 1 ; un hombre honesto, un hombre preparado. Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno”, dijo Moreira.