Humberto Moreira arremete en contra su cuñada Carolina Viggiano y le augura derrota ante Morena (video)

“¿Cómo se van a unir el PRI y el PAN? No sólo en Hidalgo, sino en otros estados. Yo estoy alejado de la política, yo tengo un cirio pascual para que gane Julio Menchaca en Hidalgo“, dijo.

Fue durante la ceremonia luctuosa del ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto , en el Palacio de Gobierno donde el ex dirigente priista cuestionó la unión entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN). “

El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira , auguró una derrota aplastante de su cuñada , la candidata de la Coalición Va Por México ( PRI-PAN) a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano , ante el morenista Julio Menchaca por un 2 a uno en las próximas elecciones en esta entidad.

Sobre la candidatura de su cuñada en la elección de Hidalgo para la gubernatura, el ex mandatario coahuilense dijo, perderá 2 a 1 ante el candidato de Morena, Julio Menchaca.

“En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, y no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca 2 a 1 ; un hombre honesto, un hombre preparado. Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno”, dijo Moreira.

“Julio Menchaca Gobernador de Hidalgo, ¿yo qué puedo hacer para ayudarlo?, pues prender un cirio, al rato hago una reunión con un grupo de curas, estoy trabajando con ellos ayudando a reconstruir unas iglesias, ellos me dicen ‘¿cómo le pagamos?’, les voy a decir que prendan un cirio para que gane Julio Menchaca, así estamos a mano”, expresó.

Carolina Viggiano, candidata de la Coalición Va Por México en Hidalgo, no ha tenido buenos resultados en las recientes encuestas, mismas donde Julio Menchaca de Morena la rebasó en preferencia electoral, y hasta el propio Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró que es culpa de la intervención de AMLO en el proceso electoral.

Viggiano, hasta el momento, no ha reaccionado a las declaraciones de Moreira, quien es hermano de Rubén Moreira Valdez, esposo de la candidata panista desde el año 2010.