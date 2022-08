Inflación sería de 14% sin subsidio a combustibles, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que de no ser por los subsidios que el gobierno federal ha dado a los combustibles y energéticos, la inflación en el país hoy sería de cerca de 14 por ciento.

“Eso sería afectar el ingreso de los trabajadores mexicanos”, afirmó.

“Tomar la decisión de subsidiar los energéticos fue acertada. Porque la inflación es un impuesto, entre más inflación más carestía, más se tiene que destinar a la compra de los alimentos, a los gastos familiares”, declaró esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional.

Presumió que a diferencia de otros países, en México, su administración aplicó esta política de subsidio, lo que significó reducir la inflación y mantener abajo los precios de los energéticos.

Además aseguró que México presenta una inflación menor, de 0.6 por ciento, a la que se da en Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, eso no se escucha o lee en los medios de información, criticó Obrador, pues aseveró que 98 por ciento de éstos “está en contra de nosotros, algo nunca visto, salvo en la época del presidente (Francisco I.) Madero.”

“Pero es un timbre de orgullo, porque no se había visto, siempre los medios aplaudiendo al gobierno, la consigna de obedecer y callar, como vasallos. Ahora están desatados, programas de análisis en la televisión con los expertos, seudointelectuales, todos en contra, todos. Y ahora los estoy notando que ya no es sólo por el dinero, sino porque no tiene argumentos y pierden el debate. Les está saliendo todo su racismo, su clasismo, toda su rabia, insultos, y, desde luego, calumnias”, señaló el mandatario.

