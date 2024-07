Ingresan a hijo del ‘Chapo’ Guzmán en cárcel de Chicago

A dos días del arresto de Joaquín Guzmán López, hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, el integrante de “Los Chapitos” fue ingresado al Centro Correccional de Chicago.

De acuerdo con los registros en la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), Guzmán López quedó registrado bajo el número 08260-506.

“El güero moreno”, como apodan al hijo de “El Chapo”, enfrenta múltiples cargos relacionados con el envío de drogas desde México a Estados Unidos y delincuencia organizada, de acuerdo con las indagatorias de autoridades estadounidenses.

La ficha en el BOP establece que Guzmán López tiene 38 años.

En el Distrito de Chicago se realiza el proceso contra su hermano Ovidio Guzmán, “El ratón”, quien sigue bajo custodia de autoridades estadounidenses, dijo ayer el Embajador de ese país en México, Ken Salazar.

Sin embargo, hasta anoche, no se había iniciado un expediente temporal para “El güero moreno”, quien fue detenido el pasado jueves tras aterrizar en un suburbio de Nuevo México, cercano a El Paso, Texas, junto con Ismael “El Mayo” Zambada García.

La prisión federal de Chicago de 28 pisos, donde se encuentra Guzmán López, resguarda a unos 490 reos, entre población masculina y femenina, según su sitio oficial. Es un edificio con rendijas verticales como ventanas irregulares.

Conocido como el “Triángulo de hierro”, es el mismo centro de detención donde estuvo “El Ratón” luego de que fue extraditado desde México en septiembre del año pasado.

Los registros del BOP indicaron que apenas el 23 de julio dejó este lugar y por el momento se desconoce a qué penal fue enviado, pues el caso que enfrenta aún se encuentra en etapa preliminar de descubrimiento probatorio.

Luego de la detención de “El güero moreno”, medios como The Walt Street Journals y The New York Times han reportado que el hijo de “El Chapo” engañó a “El Mayo” para entregarlo a autoridades estadounidenses.