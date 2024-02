Inicia campaña en TV de Sheinbaum y Gálvez a partir del 1 de marzo

Para arrancar su campaña en televisión y radio, a partir del 1 de marzo, las candidatas presidenciales de Morena-PVEM-PT y de PAN-PRI-PRD ofrecen resultados en seguridad pública.

Mientras que el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, ofrece una visión nueva de País.

TE PUEDE INTERESAR: Quiebra empresa paraestatal contratista de Pemex

Claudia Sheinbaum, aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presume en sus promocionales que ella es la única que tiene experiencia en bajar los niveles de delincuencia.

Su estrategia sostiene, han sido “los abrazos” a los jóvenes y cero impunidad.

“De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui Jefa de Gobierno, en cuatro años, disminuimos en 58 por ciento los delitos de alto impacto y el 51 por ciento los homicidios dolorosos”, afirma.

”La estrategia: abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia con honestidad, resultados y amor al pueblo”, dice en un spot de 30 segundos, en los que aparece con imágenes de la Ciudad de México al fondo. Su slogan será: “¡Honestidad, resultados y amor al pueblo!”.

Los partidos podrán difundir tres spots nacionales la próxima semana, uno para la Presidencia, uno para la Cámara Diputados y otro para el Senado. Sheinbaum es la protagonista en los tres.

En el promocional del Congreso, Sheinbaum asegura que sólo con Morena México puede seguir avanzando.

‘La esperanza nos pertenece’

Xóchitl Gálvez, candidata la coalición Fuerza y Corazón por México, asegura que en rumbo a la elección del 2 de junio sólo hay dos caminos: continuar presos del miedo o que se logre vivir en paz”.

”Hoy la esperanza nos pertenece, la esperanza de vivir en un País donde no tengamos miedo de salir a la calle, miedo de enfermar, miedo de soñar. La esperanza de lograr entre todos, y para todos, un México sin miedo, sin miedo al éxito”, plantea.

El lema de la hidalguense será: “¡Por un México sin miedo!”. Los tres promocionales de Gálvez los difunden PRI, PAN y PRD, y solo cambia el símbolo y slogan de cada partido.

Marchando con mujeres de todas las edades, la abanderada de Oposición aparece diciendo: “¡Sin miedo México! Con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad, unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad. Sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicinas, sin miedo a soñar, sin miedo emprender y salir adelante. Esta elección es nuestro momento”.

En otro spot dedicado a los programas sociales, Gálvez pide a los ciudadanos no dejarse engañar de que estos desaparecerán si llega ella a la Presidencia.

”Nadie puede quitarte los programas sociales, no tengas miedo, no es justo que quieran espantarte con esa mentira, yo voté a favor de las becas y las pensiones porque son necesarias y son valiosas para tu familia, no tengas miedo”, expresa.

Mientras el PAN posicionará el slogan “Llegó la hora del cambio”, el tricolor lanza la frase “El PRI sí resuelve”, y sol azteca promueve: “PRD, la opción ciudadana”.

Ganar en la cancha

El candidato emecista Jorge Álvarez Máynez posicionará el slogan: “¡Lo nuevo va en serio!”, en los dos promocionales de 30 segundos que se difundirán a partir del 1 de marzo.

En el primero responde la pregunta de una reportera sobre si el resultado de la elección presidencial ya está definido.

”Eso afirma la vieja política. Nos expulsaron a un capitán a la mala (Samuel García), pero el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. ¡Lo nuevo va en serio!”, arenga.

En otro camina frente a Bellas Artes y se presenta como “Máynez”, quien ofrece un México nuevo y con futuro.

”Lo nuevo es poner primero a México y a todos los Méxicos, y cuidar la naturaleza para tus hijos y los míos. Soy Máynez y quiero ser el Presidente de México. Lo nuevo va en serio”.