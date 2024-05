35 médicos extranjeros atendían a todos de heridos en Gaza, pero luego un ataque israelí los atrapó

“ No esperaba que (la situación) fuera tan grave ”, dijo el doctor Ammar Ghanem, especialista en unidades de cuidados intensivos de la Sociedad Médica Sirio-Estadounidense de Detroit . “ Oyes las noticias, pero no puedes reconocer realmente... lo mal que está hasta que vienes y la ves ”.

La incursión de Israel en la ciudad de Rafah en el sur de Gaza ha agravado el caos. El 6 de mayo, soldados israelíes tomaron el cruce de Rafah hacia Egipto, cerrando el principal punto de entrada y salida para los trabajadores humanitarios internacionales. Los equipos quedaron atrapados más allá del final previsto de su misión de dos semanas.

El viernes, días después de la fecha prevista para la salida de los equipos, las conversaciones entre las autoridades estadounidenses e israelíes fueron fructíferas y algunos de los médicos pudieron salir de Gaza. Sin embargo, al menos 14, entre ellos algunos estadounidenses, decidieron quedarse, según una de las organizaciones, la Asociación Médica Palestino-Estadounidense. De momento no ha sido posible contactar al grupo médico estadounidense sin ánimo de lucro FAJR Scientific, que organizó un segundo equipo de voluntarios. Según la Casa Blanca, 17 estadounidenses salieron de Gaza el viernes, y al menos tres decidieron quedarse.

Aunque no se sabe por el momento por qué algunos médicos permanecieron en Gaza, varios dijeron a The Associated Press esta semana que no se marcharían hasta que se permitiera la entrada a Gaza de nuevos equipos de voluntarios para sustituirlos.