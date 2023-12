Guerra en la Franja de Gaza está convirtiendo los nacimientos de bebés en momento de preocupación y miedo

Franja de Gaza- En lugar de eso, la devastadora guerra en la Franja de Gaza ha convertido el nacimiento de su hija y su paternidad en un momento de preocupación y miedo para Salim e Israa al-Jamala.

Primero, tuvieron que realizar un peligroso viaje, eludiendo disparos de misiles, para llegar a una sala de maternidad. Y ahora, la pareja se refugia con su recién nacida en una tienda de campaña en el patio de otro hospital, donde no pueden cuidar adecuadamente de su hija de tres semanas, que lleva el mismo nombre de su madre.

La leche materna de su esposa no es suficiente porque no puede ingerir la cantidad adecuada de alimentos como resultado de la escasez de comida, dijo Salim, de 29 años de edad, meciendo a la beba Israa, envuelta en mantas en una cuna hecha con restos de madera. No hay fórmula láctea para bebés ni medicamentos para la persistente tos de la pequeña, y de cualquier forma no son asequibles.

La guerra desencadenada por el mortal asalto de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel ha causado una destrucción inimaginable en el territorio palestino, donde más 18,000 palestinos han muerto y cerca de 50,000 han resultado heridos por la ofensiva israelí, de acuerdo con funcionarios de salud en la Franja de Gaza. El primer ataque de Hamás causó la muerte de unas 1,200 personas en Israel.