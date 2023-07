4 de julio sus orígenes y tradiciones, así celebra en EU su independencia

Pero en toda la nación floreciente, las celebraciones no se convirtieron en un lugar común hasta después de la Guerra de 1812 . Rápidamente, despegaron: la Biblioteca del Congreso señala que los principales eventos históricos del siglo XIX, como las ceremonias de inauguración del Canal Erie y el Canal de Baltimore y Ohio Railroad, estaban programados para coincidir con las festividades del 4 de julio .

“ La gente fue a la tienda de fuegos artificiales a partir del fin de semana del Día de los Caídos y simplemente no pararon ”, dijo Julie Heckman, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Pirotecnia. “ Estuvieron disparando fuegos artificiales todo el 2020. Conmocionó a la industria, para ser honesta ”.

Se espera que las ventas aumenten otros 100 millones este año, dijo la asociación. Ayuda que el 4 de julio sea un martes, creando esencialmente un fin de semana de cuatro días.

¿SON PELIGROSOS LOS FUEGOS ARTIFICIALES?

A pesar de los esfuerzos de educación generalizados, miles de estadounidenses resultan gravemente heridos por los fuegos artificiales cada año. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos informa que en 2022, 10,200 personas fueron atendidas en salas de emergencia y 11 muertes se atribuyeron a los fuegos artificiales. Alrededor de las tres cuartas partes de las lesiones ocurrieron en el período alrededor del 4 de julio.

Alrededor de un tercio de las lesiones fueron en la cabeza, la cara, las orejas o los ojos. Las lesiones en dedos, manos y piernas también son comunes.

“He visto personas que se han volado los dedos”, dijo la Dra. Tiffany Osborn, médica de la sala de emergencias del Hospital Barnes-Jewish en St. Louis. “He visto personas que han perdido los ojos. He visto personas que tienen lesiones faciales significativas”.

Los niños menores de 15 años constituyen casi un tercio de los heridos por fuegos artificiales. A menudo se culpa a las bengalas por las quemaduras de los niños menores de 5 años. Osborn sugirió dar a los niños pequeños barras luminosas o serpentinas de colores en su lugar.

Para aquellos que planean lanzar fuegos artificiales, Heckman instó a encontrar una superficie plana, dura y nivelada, lejos de las estructuras y otras cosas que podrían incendiarse. La persona responsable de los fuegos artificiales debe evitar el alcohol. Los niños nunca deben encenderlos.

Osborn alentó a tener un balde o una manguera cerca en caso de incendio o explosión. Dispara uno a la vez y aléjate rápidamente después de encenderlo, dijo, y nunca vuelvas a encender o manipular un fuego artificial que no funcione correctamente. Cuando haya terminado, saque los restos con una pala y remójelos antes de desecharlos.

Por Jim Salter The Associated Press.