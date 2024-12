5 datos sobre Kash Patel, el elegido de Donald Trump para dirigir el FBI

Por Elizabeth Williamson

El presidente electo considera desde hace tiempo a su altisonante agente de seguridad nacional como un “ejecutor” político. Pero antiguos colegas cuestionan su idoneidad para el puesto.

Kash Patel, la elección del presidente electo Donald Trump como director del FBI, no tiene los antecedentes típicos para ese cargo. Ex fiscal federal y abogado de oficio, tiene poca experiencia en gestión o en aplicación de la ley. El presidente electo cita como credencial clave los incansables esfuerzos de Patel por desacreditar la investigación del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos rusos para influir en las elecciones presidenciales de 2016 a favor de Trump.

Aquí hay cinco puntos clave de un perfil reciente del New York Times de Patel, quien ha denunciado a sus críticos como parciales contra Trump y ha dicho que lideró los esfuerzos para exponer la “corrupción” del FBI.

Antiguos colegas cuestionan su preparación

En su publicación en las redes sociales anunciando su elección para el FBI Trump dijo que Patel había “celebrado más de 60 juicios con jurado”. Colegas de la época de Patel como abogado de oficio de nivel inicial en Florida lo recuerdan como una persona de rendimiento promedio, con una profunda animosidad hacia los fiscales del Departamento de Justicia a los que se enfrentaba. Su antiguo supervisor, Michael Caruso, un defensor público federal que dirigía la oficina del Distrito Sur de Florida en aquella época, dijo que Patel rehuía presentar mociones que probablemente perdería.

Patel pasó unos tres años como fiscal de terrorismo en el Departamento de Justicia. Ha afirmado en repetidas ocasiones que fue el “fiscal principal” en la persecución por parte del gobierno de los autores del ataque de 2012 contra un complejo diplomático estadounidense en Bengasi, Libia, en el que murieron cuatro estadounidenses. En realidad, Patel era entonces un funcionario subalterno del Departamento de Justicia y no formaba parte del equipo encargado del juicio.

Es el autor del ‘memorando Nunes’

Trump ordenó que se diera a Patel un puesto en el personal del Consejo de Seguridad Nacional después de que el entonces miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes impresionara a Trump como el principal autor de lo que se ha dado en llamar el secreto “memorando Nunes”. El documento fue un elemento clave en el esfuerzo de los republicanos de la Cámara de Representantes para socavar la investigación del Departamento de Justicia sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016.

El memorando de Patel, que Trump desclasificó a pesar de las objeciones de las agencias de inteligencia y los demócratas, alimentó las falsas afirmaciones de Trump, los republicanos y los medios conservadores de que la política impulsó la investigación sobre Rusia y que el gobierno había espiado a la propia campaña de Trump.

Era un aspirante a “verdugo político”

En 2019, mientras el presidente Trump luchaba contra la indignación pública y un inminente juicio político por su esfuerzo por reclutar a Ucrania para desenterrar trapos sucios sobre el exvicepresidente Joe Biden, propuso a un grupo de asesores de alto nivel que Patel, un empleado de la bancada en el Consejo de Seguridad Nacional, comenzara a vetar a los ayudantes de la Casa Blanca por lealtad. Habría actuado como “verdugo político”, en palabras de Charles Kupperman, entonces viceconsejero de Seguridad Nacional. Kupperman y los asesores jurídicos de la Casa Blanca convencieron al presidente de que no lo hiciera, alegando que crearía problemas legales y morales.

Dice que su organización sin fines de lucro ayuda a los acusados del 6 de enero

La Fundación Kash es una organización sin fines de lucro que Patel ha dicho que ofrece ayuda financiera a una serie de beneficiarios, entre ellos las familias de las personas acusadas por su papel en el atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio. Las declaraciones de impuestos de 2023 muestran que los ingresos de la fundación aumentaron de 182.000 dólares en 2022 a 1,3 millones el año pasado. Sus gastos se quintuplicaron respecto a 2022 hasta los 674.000 dólares. Casi la mitad de esa cantidad se gastó en promoción y publicidad, un gasto que ascendió a más de lo que la fundación entregó en contribuciones y subvenciones el año pasado.

Vende mercancía pro-Trump bajo el logotipo K$H

Desde el final del gobierno de Trump, Patel ha rentabilizado su asociación con el expresidente en empresas que promociona bajo el logotipo “K$H”. Vende camisetas pro-Trump y otros artículos, así como una serie de sus libros para niños que rinden homenaje al “rey Donald”.

Patel también cobró cientos de miles de dólares en honorarios de consultoría de la campaña 2024 de Trump y de Friends of Matt Gaetz, el comité de campaña del exrepublicano por Florida en la Cámara de Representantes, quien se retiró de la consideración como fiscal general de Trump tras las críticas por acusaciones de tráfico sexual y consumo de drogas.

