A un año de la revocación de Roe vs. Wade, Estados Unidos está dividido por cuestiones religiosas

El obispo Timothy Clarke , pastor de la First Church of God (Primera Iglesia de Dios) en Columbus, Ohio, exhorta con frecuencia a su congregación predominantemente afroaestadounidense a respetar a quienes tienen puntos de vista opuestos .

“ Lo que me sorprende de ambos lados es que no hay humildad en su posición ”, agregó Balmer. “ Sostienen que lo que creen es la voluntad de Dios y todos los demás son herejes ”.

Existe un sentimiento similar entre algunos católicos estadounidenses, dice Kathleen Sprows Cummings, profesora de estudios e historia estadounidenses en la Universidad de Notre Dame y directora de su Centro Cushwa para el Estudio del Catolicismo Estadounidense.

“Están surgiendo algunas historias horribles de embarazadas con problemas graves a quienes se les niega la atención médica”, dijo al referirse a las consecuencias de algunas prohibiciones estatales sobre el aborto. “Necesitamos tener un enfoque más humano”, agregó. “Creo que veremos a más católicos decir: ‘No estoy a favor del aborto. Pero quiero misericordia. Quiero atención médica’”.

Como grupo, los obispos católicos son férreos, como se transmitió en una declaración a principios de este año del presidente de su conferencia, el arzobispo Timothy Broglio.

“Los obispos católicos de Estados Unidos estamos unidos en nuestro compromiso con la vida y continuaremos trabajando como un cuerpo en Cristo para hacer que el aborto sea impensable”, dijo.

Una encuesta del año pasado del The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mostró una clara brecha entre las opiniones predominantes de los católicos estadounidenses y las posiciones antiaborto de los obispos. Según la encuesta, el 63% de los adultos católicos dijo que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, y el 68% se opuso a la reversión de Roe vs. Wade.

“En cada tema que tiene que ver con la sexualidad o la salud reproductiva, existe una gran brecha entre la forma en que piensan los católicos laicos y lo que enseña la jerarquía”, dijo Jamie Manson, presidenta de Catholics for Choice.