Multan a doctora que practicó aborto a niña abusada en EU, por comentar el caso

El colegio médico de Indiana, en Estados Unidos, penalizó con una multa a una doctora que practicó un aborto a una niña de 10 años que fue abusada sexualmente, pues consideró que la médica atentó contra la privacidad de la paciente, reportaron medios locales.

La Junta de Licencias Médicas de Indiana votó a favor para imponerle a la doctora Caitlin Bernard una multa de 3 mil dólares por haber hablado públicamente sobre el aborto de la menor. Sin embargo, no le retiró la licencia para seguir ejerciendo.

TE PUEDE INTERESAR: Carolina del Sur prohíbe abortar a partir de sexta semana de embarazo

El fiscal general de Indiana, el republicano Todd Rokita, solicitó en noviembre del año pasado que la junta suspendiera el permiso para que Bernard pudiera trabajar, pues de acuerdo con él, no reportó el abuso de la menor frente a las autoridades y violó su privacidad al hablar con medios sobre el caso.

Por su parte, la abogada de la implicada aseguró durante la audiencia de la junta que su cliente sí había reportado el abuso de la menor frente a una trabajadora social.

Asimismo, argumentó que no violó la confidencialidad de la paciente, pues no reveló el nombre ni datos que pudieras identificarla al diario The Indianapolis Star, donde se publicó por primera vez la historia.

El presidente de la junta médica, John Strobel, señaló que aunque consideraba que Bernard es una “buena doctora”, cruzó un límite al contar los detalles del aborto de la menor al periódico.

Añadió que tal vez “ella no pensaba que la historia se iba a hacer viral”, pero que con la medida está seguro de que la doctora ha “aprendido mucho sobre la privacidad”.