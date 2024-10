¿Afectado por Helene? Estos 9 consejos te ayudarán a conseguir las indemnizaciones de las aseguradoras o FEMA

Por Christopher Flavelle y Emily Flitter

Si tu casa fue dañada o destruida por el huracán Helene, es posible que el desafío más desalentador aún esté por llegar: lograr que tu compañía de seguros, o el gobierno federal, den el dinero que, por derecho, te corresponde.

Ese proceso puede ser exasperante y desconcertante, y se produce durante un momento que ya es increíblemente estresante en tu vida. Peor aún, lo que está en juego es enorme. No puedes equivocarte.

TE PUEDE INTERESAR: Se estanca México en ‘minerales del futuro’

The New York Times consultó a los expertos para saber qué se debe hacer y qué se debe evitar. Sus consejos se reducen a dos puntos: no hay que conformarse con lo primero que ofrezca la compañía de seguros o la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés). Y no tienes que luchar solo.

Documéntalo todo

Fotografía los daños en tu casa tan pronto como puedas. Cuando hables con alguien de tu compañía de seguros o de una agencia gubernamental, toma nota de la conversación, incluyendo cuándo ocurrió y qué dijo la persona.

Si gastas dinero en reparaciones o suministros mientras estás fuera de casa, guarda todos los recibos.

El pago del seguro no será fácil

Si el costo de los daños en tu casa no es muy alto —por ejemplo, no mucho más que el deducible de tu póliza de seguro—, piénsalo dos veces antes de presentar una reclamación.

A medida que aumenta el costo de las catástrofes, las aseguradoras de todo el país dan de baja cada vez más a quienes presentan una o dos reclamaciones. Es posible que el hecho de que tu aseguradora te reembolse por un pequeño daño no valga la pena más adelante si no encuentras seguro.

La mayoría de los deducibles de los seguros de hogar suelen rondar entre 1000 y 5000 dólares, y puede haber deducibles distintos para los vientos, huracanes u otros tipos específicos de daños. Si no estás seguro de cuál es el deducible de tu póliza, pregúntale a tu aseguradora o agente.

Para todos los demás, la recuperación depende de obtener la mayor cantidad de dinero permitida por tu póliza. Y eso no será fácil.

“Dale a tu compañía de seguros la oportunidad de hacer lo correcto”, dijo Amy Bach, directora ejecutiva de United Policyholders, un grupo sin fines de lucro con sede en California que ayuda a las personas a lidiar con el proceso de reclamaciones. “Pero debes entender que no estás en igualdad de condiciones a la hora de valorar con precisión tus pérdidas y calcular las prestaciones que te debe tu aseguradora”.

Bob Passmore, vicepresidente de American Property Casualty Insurance Association, que representa a las aseguradoras, dijo en un comunicado: “La prioridad absoluta de las aseguradoras es ayudar a sus clientes a recuperarse del huracán Helene lo antes posible”.

Prepárate para luchar por los daños de las inundaciones

Es posible que tu compañía de seguros te ofrezca una cantidad de dinero que parece muy inferior a lo que costaría reparar tu casa. La compañía también podría decirte que los daños fueron causados por inundaciones, lo que la mayoría de las pólizas de seguro de hogar no cubren. El gobierno federal vende seguros especializados contra inundaciones, y muy pocas viviendas afectadas por Helene tenían esa cobertura.

Se trata de un problema especialmente probable en Carolina del Norte, dijo Douglas Heller, director de seguros de la Federación de Consumidores de Estados Unidos, un grupo de defensa de los consumidores. Esto se debe a que muchas viviendas fueron dañadas o destruidas por deslizamientos de tierra o avalanchas de lodo, que son incidentes que no suelen estar cubiertos por los seguros normales. Esos daños podrían estar cubiertos por el seguro contra inundaciones.

Pero no te rindas. Heller dijo que el hecho de que una parte o la mayor parte de los daños fueran producidos por un deslizamiento de tierras no significa que no se debieran a riesgos cubiertos por el seguro. Por ejemplo, si la rama de un árbol atravesó el tejado, el seguro de la vivienda debería cubrir esos daños, aunque también se hayan producido por una inundación o un deslizamiento de tierras.

Cuándo debes llamar a un perito público

Si te preocupa que una aseguradora rechace tu reclamación o te ofrezca menos de lo que crees que mereces, puedes llamar a un perito público. Se trata de profesionales independientes cuyo trabajo consiste en evaluar los daños de la vivienda y negociar con la compañía de seguros para obtener lo que permita la póliza.

“Un perito público es más eficaz cuando interviene desde el principio del asunto”, dijo Jeffrey Major, un perito público que ha ayudado a resolver reclamaciones de seguros tras grandes catástrofes, como el huracán Katrina en 2005, la supertormenta Sandy en 2012 y el incendio forestal del año pasado en Lahaina, en Maui.

“Cuando estoy involucrado en el asunto desde el segundo o tercer día, puedo entrar y reunir las pruebas que sé que la compañía de seguros va a necesitar, y si me reúno con el ajustador de seguros, eso va a ser lo mejor para el propietario de la vivienda o el dueño del negocio”, explica Major.

Recurrir a un perito público no es gratis. Suelen cobrar una parte de la indemnización del seguro, en torno al 10 por ciento. Pero, a menudo pueden lograr una indemnización mayor que la que podrías obtener por tu cuenta.

La oficina estatal de seguros puede ayudarte

También deberías ponerte en contacto con el departamento de seguros de tu estado, que suele tener una oficina que atiende las quejas de los consumidores. Asegúrate de enviar copia de la correspondencia a tu aseguradora.

No esperes que el departamento intervenga ante la aseguradora, dijo Heller. El objetivo es demostrar a la aseguradora que no te vas a rendir sin luchar.

Heller dijo que, si el Departamento observa un patrón de maltrato por parte de las aseguradoras, podría decidir intervenir de forma más amplia, pidiendo a las aseguradoras que cambien sus prácticas.

¿Cuándo debo llamar a un abogado?

Si no logras un acuerdo satisfactorio, la opción más seria es llamar a un abogado.

La Corte Suprema del Estado de Carolina del Norte ha permitido temporalmente que abogados autorizados en otros estados se registren en Carolina del Norte, para prestar ayuda gratuita a los supervivientes de la tormenta que tienen bajos ingresos.

Pero no lo hagas de inmediato.

Contratar a un abogado demasiado pronto “da la impresión de ser combativo”, dijo Clifford Nkeyasen, un abogado de Dallas que demanda a las compañías de seguros en nombre de sus clientes. Además, se recomienda analizar la distancia que hay entre lo que buscas y lo que ofrece la aseguradora.

“Si crees que el contenido de tu casa vale 100.000 dólares y te envían un cheque de 10.000, es el momento de contratar a un abogado”, dijo Nkeyasen.

Chip Merlin, abogado de Tampa, dijo que cuanto mayor es la reclamación potencial, más urgente es la necesidad de ayuda profesional. “Tengo clientes comerciales sofisticados que compraron un seguro realmente bueno: estarían locos si no consultaran al menos con un abogado”.

Tanto Merlin como Major predijeron que muchos de los propietarios afectados por Helene no iban a poder permitirse reconstruir basándose solo en las indemnizaciones del seguro. Para las víctimas de desastres que entran en esa categoría, es hora de llamar a FEMA.

¿Cómo obtener ayuda de FEMA?

Para las personas sin seguro de hogar o sin seguro suficiente para cubrir los daños sufridos —un grupo que probablemente incluye a la mayoría de los sobrevivientes de Helene— existe FEMA.

FEMA tiene un programa llamado Asistencia Individual que fue diseñado con el fin de proporcionar ayuda de emergencia para las viviendas de las personas afectadas por desastres. (FEMA también ofrece muchos otros tipos de ayuda, como dinero para alojarse en un hotel, reparar un vehículo, pagar gastos médicos de urgencia y cubrir el cuidado de los niños).

Puedes solicitar la ayuda de FEMA para la vivienda aquí, o llamando al 800-621-3362. También puedes solicitarla en persona si se han enviado funcionarios de FEMA a tu zona.

Parece obvio, pero asegúrate de responder cuidadosamente a todas las preguntas de la solicitud. Según Jaclyn Rothenburg, directora de asuntos públicos de FEMA, muchas solicitudes son rechazadas por errores aparentemente banales, como escribir mal el nombre o introducir un número de Seguridad Social incorrecto.

Después de que FEMA reciba la solicitud, la agencia enviará a alguien a inspeccionar los daños. Es importante saber que el programa está diseñado para proporcionar el dinero necesario para lograr que tu casa sea habitable, no lo que cuesta reparar completamente la vivienda.

Pero lo que se considera habitable es discutible. Y FEMA puede ofrecerte menos de lo que crees que necesitas. Si eso ocurre, tienes opciones.

No tengas miedo de apelar la adjudicación de FEMA

Reese May es director de estrategia e innovación de SBP, una organización sin fines de lucro que ayuda a los supervivientes de catástrofes a trabajar con FEMA. Dice que el inspector que estudia tu caso tiene la tarea de tramitar el mayor número posible de solicitudes. Y, como ha informado The New York Times, las concesiones de FEMA pueden variar significativamente en función de la raza y otros factores.

Así que este es el consejo clave para la ayuda de FEMA, según May: si crees que la cantidad de dinero que te ofrecen no es suficiente para que tu casa vuelva a ser habitable, o si no entiendes por qué no te ofrecen más dinero, apela la decisión de FEMA.

Según un informe de nuestra colega Hannah Dreier, solo el 3 por ciento de las personas cuyas solicitudes son rechazadas por FEMA apelan. Pero el beneficio de presentar una apelación puede ser enorme, incluso para los solicitantes seleccionados. “Aproximadamente la mitad de las veces, podemos duplicar la cantidad de ayuda que reciben los supervivientes”, dijo May.

No es necesario que tramites la apelación por tu cuenta. SBP ya está trabajando con los supervivientes del huracán Helene, y se está preparando para empezar a trabajar en Carolina del Norte. El servicio es gratuito. Puedes ponerte en contacto con ellos en femahelp@spbusa.org, o por teléfono al 800-276-9511.

¿Qué más puedes hacer?

Si el seguro o FEMA no te dan suficiente dinero para reparar tu casa, tienes otras opciones.

Algunas personas piden préstamos a bajo interés a la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Otros abren cuentas en GoFundMe, que el año pasado generó más de 106 millones de dólares en donaciones para la recuperación tras la catástrofe, aunque las investigaciones han demostrado que esas campañas benefician desproporcionadamente a los supervivientes más ricos. Y muchas organizaciones benéficas ayudan a las personas desplazadas por las calamidades.

Si la catástrofe es lo bastante grave, el Congreso a veces proporciona fondos adicionales a través del programa de recuperación de catástrofes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. A diferencia de la ayuda de FEMA, ese dinero puede utilizarse a menudo para pagar el costo de la reconstrucción de viviendas.

Sin embargo, esa ayuda queda a discreción de los legisladores.

c. 2024 The New York Times Company