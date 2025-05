Es una decisión administrativa, responde Marina del Pilar tras revocación de visa

“Que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación; no hay un delito, no hay falta”, expresó en una conferencia de prensa.

Durante la conferencia la titular del Ejecutivo agradeció el apoyo que ha recibido de las personas, entre ellas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La gobernadora mencionó que a lo largo de su trayectoria ha trabajado honestamente, de forma respetuosa y coordinada con todas las dependencias institucionales.

TE PUEDE INTERESAR: Es agresión de EU, opina Fernández Noroña sobre revocación de visa a gobernadora

“Jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré. Hay valores que son pilares en mi vida y me fueron inculcados desde niña en mi casa. No le busquen, no hay nada que esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen o de mi persona”, declaró.

“Marina del Pilar no se detiene como miles de mexicanos, seguiré cumpliendo con la responsabilidad que me fue confiada, la de gobernadora de Baja California continuaré defendiendo sus causas”, añadió.