¿Y si el ‘aquí no tiembla’ ya fue? Descubren falla geológica que podría ‘sacudir’ a Nuevo León

Un sismo de 4.5 fue captado la tarde del 11 de mayo por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a 18 kilómetros del noreste de Montemorelos, Nuevo León a las 19:29 horas; por su parte, Protección Civil del Estado afirmó que el movimiento telúrico se reportó en municipios como Monterrey, Apodaca, Montemorelos, Juárez, Galeana, Zuazua, Iturbide, Cerralvo, Doctor González, Cadereyta, Santiago, Hualahuises, Cienega de Flores, General Bravo, Allende, Santa Catarina, Linares, San Nicolás, Pesquería, Higueras y Vallecillo.

Sin embargo, el SSN ha reportado que desde la noche del domingo se han presentado réplicas, a las 21:33 horas un sismo de 3.8 de magnitud a tres kilómetros al este de Montemorelos. Mientras que el 12 de mayo ocurrió a las 03:21 horas a 8 kilómetros al este de Montemorelos y tuvo una intensidad de magnitud 3.5, el segundo ocurrió a las 04:16 horas a 15 kilómetros al este de Montemorelos y fue de magnitud 3.7.

Del mismo modo, derivado del movimiento de domingo, se informó sobre los en 22 inmuebles en el ayuntamiento de Montemorelos, al sur del estado de Nuevo León.

Pero estos movimientos extraordinarios han reavivado la pregunta: ¿Nuevo León es zona de sismos?

Se ha proliferado al norte de México el dicho que ‘aquí no tiembla’, ante los constantes y históricos reportes del centro y sur del país; pero el tiempo ha desmentido ese dicho, ya que cada vez son más frecuentes los movimientos telúricos.

El medio de comunicación Verificado puntualizó sobre un estudio desarrollado por Luis G. Ramos Zúñiga, Hugo C. Medina Ferrusquía y Juan C. Montalvo Arrieta que “el noreste de México ha sido considerado durante mucho tiempo como una región asísmica. Existe la evidencia histórica de la ocurrencia de temblores desde hace más de 160 años, la cual ha sido confirmada a partir de la instalación de la estación sismológica en la Llanura Costera del Golfo de México Norte (LlCGN) en enero de 2006”.

Aunque recientemente, investigadores han descubierto una falla geológica activa que impacta a dicho estado.

NUEVA FALLA GEOLÓGICA EN NUEVO LEÓN

De acuerdo con el medio de comunicación El Norte, investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron una falla geológica activa que tiene impacto en Nuevo León, además de que están en búsqueda de comprobar otra.

Con esto, ambas fallas, podrían originar sismos de mayores magnitudes a los registrados en el estado.

Esta se localiza en la zona en el límite de San Luis Potosí con Nuevo León y Tamaulipas; específicamente al sur del municipio de Doctor Arroyo. Por otro lado, la que se encuentra en investigación fue localizada en Galeana.

El medio de comunicación afirma que los sismos derivados de esa falla podrían registrarse hasta la magnitud 6 y 6.5 que, aunque aún es considerado un movimiento de intensidad leve, puede causar daños notorios al no tener edificaciones preparadas para temblores.

El sismólogo Juan Carlos Montalvo Arrieta; los geólogos Jorge Salinas Jasso y Juan Ramírez Fernández, además del geofísico Luis Ramos Zúñiga, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL, junto al sismólogo Víctor Hugo Espíndola, del Instituto de Geofísica de la UNAM, publicaron el pasado 21 de febrero en la revista científica Tectonophysics un estudio que presenta evidencia de la falla “El Corcovado”.

Afirman que, desde que se instaló la primera de seis estaciones sismológicas en Nuevo León, hace 19 años, es la primera vez que se demuestra que un sismo está asociado con una falla geológica activa.

Como antecedente, el pasado 1 de mayo y 2 de agosto del 2023 se presentó una secuencia sísmica muy definida en Doctor Arroyo, frontera con San Luis Potosí y Tamaulipas, registrando el terremoto más grande de la región de magnitud 5; siendo el hecho el motivo por el cual comenzaron la investigación, que concluyó en una deformación del suelo, con desplazamiento de suelo de 7 centímetros en un área de 11 kilómetros cuadrados y una longitud de ruptura de casi cuatro kilómetros.

Para su investigación emplearon el método InSAR, que cartografía la deformación del suelo por imágenes de radar de la superficie de la Tierra obtenidas desde satélites, en cooperación al Servicio Sismológico Nacional.

Y COAHUILA...

En Saltillo y su área conurbada, del 2015 al 2025 se han producido en el sureste de Coahuila 44 sismos, con un promedio de 3.8 de magnitud; pero, 19 eventos, que equivalen al 43 por ciento del total ocurridos en estos 10 años, han tenido lugar en los últimos 27 meses.

En Coahuila el último temblor reportado fue el 22 de marzo cerca de las 21:55 horas a 23 kilómetros al este del municipio de Ramos Arizpe.

Por lo que, desde el sismo del pasado mes de marzo, suman 3 los sismos verificados en lo que va de 2025 en Saltillo y su área conurbada, 2 de estos en el mes mencionado.

De acuerdo con información del Servicio Geológico Mexicano (SGM), con fines de diseño antisísmico, el territorio nacional está dividido en tres regiones denominadas sísmicas, penisísmicas y asísmicas.

Las regiones sísmicas están en el sur y suroeste del País: Estado de México, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y Ciudad de México. Es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70 por ciento de la aceleración de la gravedad.

Las regiones penisísmicas comprenden la Sierra Madre Occidental, las llanuras de Sonora, Sinaloa, Nayarit y la región transversal que va del sur de Durango al centro de Veracruz. Se trata de áreas clasificadas como “intermedias”, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70 por ciento de la aceleración del suelo.

Las regiones asísmicas se sitúan en la parte norte y noreste de México, que también comprende al estado de Coahuila, así como en casi toda la península de Baja California y en la península de Yucatán. Es una zona donde prácticamente no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10 por ciento de la aceleración de la gravedad a causa de temblores.

(Con información de Reforma y David Guillén Patiño | VANGUARDIA)