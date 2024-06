Agencia de fotografía Magnum Photos es galardonada con Premio Princesa de Asturias de la Concordia

En la lista de cooperativistas de la agencia resaltan algunos de los más importantes fotoperiodistas, “cuyas imágenes han aparecido en publicaciones, como los periódicos The New York Times, Le Monde, Le Figaro, The Sunday Times, The Guardian y Corriere della Sera o las revistas Paris Match, National Geographic, Fortune, Life y Geo”.

En 2007 la agencia fotográfica creó la Magnum Foundation, que tiene como propósito “la concesión de becas a fotógrafos y la preservación de su archivo histórico, e inició una colaboración con The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, con la cual un equipo internacional de fotógrafos viajó a nueve países para documentar los efectos de los tratamientos antirretrovirales en enfermos de sida”, señala la Fundación Princesa de Asturias.