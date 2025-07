El nombre de Trump está en la lista de colaboradores del libro de cumpleaños de Epstein

“ Esto no es más que una continuación de las noticias falsas urdidas por los demócratas y los medios de comunicación liberale s”, dijo Cheung. Un abogado de Maxwell no hizo comentarios de inmediato. Un portavoz de Wexner declinó hacer comentarios.

Poco después de que The Journal publicara su artículo, Trump contraatacó en su red social, Truth Social, escribiendo: “ La supuesta carta que publicaron del presidente Trump a Epstein era FALSA” .

El presidente demandó a The Wall Street Journal por difamación después de que este reportara el 17 de julio que Trump había firmado la nota y el dibujo del libro, un álbum encuadernado en piel recopilado por Maxwell para conmemorar el aniversario de Epstein. El Journal describió el dibujo como el contorno de una mujer desnuda con la firma de Trump debajo de la cintura, sugiriendo vello púbico. Citaba una conversación imaginaria entre Trump y Epstein que concluía con Trump diciendo: “Que cada día sea otro secreto maravilloso”.

No es ningún secreto que Trump y Epstein fueron amigos en la década de 1990 y principios de la de 2000, antes de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales en 2008. Pero, ante las intensas críticas por la negativa de su gobierno a hacer públicos los archivos relacionados con las investigaciones gubernamentales sobre Epstein, Trump ha tratado recientemente de restarle importancia al alcance de su relación.

El nombre de Trump figura entre las decenas de conocidos de Epstein a quienes se pidió que contribuyeran con mensajes de cumpleaños para el libro encuadernado en piel en 2003. La lista, revisada por The New York Times, incluye a asociados conocidos de Epstein como Leslie Wexner , entonces propietario de Victoria’s Secret y otras tiendas minoristas; Alan Greenberg , quien dirigía la empresa de Wall Street Bear Stearns, y el físico Murray Gell-Mann . Greenberg y Gell-Mann han fallecido.

El Times descubrió que, al menos una vez antes, Trump había escrito a Epstein una nota de admiración.

“Para Jeff: ¡Eres el mejor!”, reza una inscripción en un ejemplar del libro de Trump, Trump: The Art of the Comeback, que pertenecía a Epstein.

El mensaje, reseñado por The Times, está firmado por “Donald” y fechado en “octubre del 97”, el mes en que salió a la venta el libro.

La tormenta en torno a los archivos Epstein que ha envuelto a Washington este verano no da señales de amainar, a pesar de los esfuerzos de Trump por cambiar de tema. El miércoles, una comisión clave de la Cámara de Representantes votó a favor de reclamar como evidencia los archivos del Departamento de Justicia, incluso cuando el presidente de la Cámara, Mike Johnson, intentó que la Cámara entrara en receso estival sin votar si debía presionar al gobierno para que publicara los archivos.

La controversia sobre el libro de cumpleaños solo se ha acelerado en la semana transcurrida desde el reporte inicial del Journal. El miércoles por la noche, Brad Edwards, abogado de algunas de las víctimas de Epstein, dijo en MSNBC que el libro estaba en poder del patrimonio de Epstein, y el representante Ro Khanna, demócrata por California, dijo que planeaba citar al gestor del patrimonio para que entregara el libro.

La gestión del patrimonio de Epstein emitió un comunicado el jueves en el que afirmaba que cumpliría todos los procedimientos legales.